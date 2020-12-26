微軟 Windows 10 作業系統再度傳出更新災情，有用戶回報若更新後執行「檢查硬碟」的指令「chkdsk /f」，可能導致設備陷入「死當」狀態，微軟官方緊急釋出復原步驟。

據外媒《Planet 3D Now》報導，這次災情出現於 Windows 10 2004/2H20 版本的 KB4586853及KB4592438 更新檔案。據使用者回報，安裝升級後執行「chkdsk /f」指令檢查硬碟時，有可能出現文件系統損壞的現象，進而造成電腦無法啟動，並出現可能會出現告知系統毀損的藍白畫面。

微軟回應目前已修復相關錯誤，並表示僅有少部分用戶發生類似情況，如果透過重新啟動無法復原。可以進入修復畫面選擇「進階選項」-「命令提示視窗」（Command Prompt）開啟「chkdsk /f」，接著輸入 exit，退出後電腦系統即可正常啟動。

(中時新聞網)