市場擔心新冠肺炎疫情加劇，與2021年初喬治亞州參議員選舉不確定性，恐讓年底的耶誕行情落空，不過特斯拉（Tesla）在內的三檔個股預料仍有強勁漲勢。

即便2020年美股沒有出現耶誕行情，仍有三檔個股不受影響，分別是特斯拉、輝達（Nvidia）與農具製造商迪爾（Deere）。

2020年迄今特斯拉股票累計狂飆672％。Zacks Consensus預估，特斯拉本季與2021年的獲利成長率，可望分別勁升86％與58.9％。創新技術讓特斯拉比同業更具優勢，該公司預料持續主導電動車市場，將能協助股價持續上攻。

疫情促成的遠端工作和遠距教學趨勢帶動輝達業績，鑑於疫情仍未有止息跡象，進入新的一年輝達將持續受益。此外，遊戲市場、人工智慧和自駕車的潛在成長機會，為輝達帶來亮麗前景。

最後一檔是迪爾，大環境並未對迪爾造成衝擊，2020年迄今該公司股價累計上漲54.6％。拜美國農業、林業和營建業前景好轉，2021年迪爾將持續維持強勁表現。

美股在12月最後5個交易日與次年1月頭的兩個交易日間，表現往往相當亮麗，這段期間的的漲勢被稱為「耶誕行情」。2020年的耶誕行情於12月24日開始。

根據CFRA Research數據，自1945年迄今，美股在74年間出現共出現55次耶誕行情。另據《股票交易員年鑑》（Stock Trader’s Almanac）顯示，自1969年來，耶誕行情平均為標普500指數帶來1.3％的漲幅。 然而變種新冠肺炎病毒與喬治亞州參議員選舉，皆成為耶誕行情隱憂。喬治亞州參議員決選將在2021年1月5日登場，若是民主黨掌控參議院，可能推行被投資人視為對市場不友善的法案，例如調高稅。

標普500指數已較12月17日的紀錄高點下滑0.7％。

(工商 )