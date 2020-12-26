臉書粉專「鬼故事夜遊團」經常舉辦前往廢墟、鬼屋的夜遊活動，因此也常遇到各種靈異事件。其中2017年的一場夜遊，更是讓他們終生難忘，因為他們遇上了屍體，詭異的是，這具遺體完整地陳屍在床架上，但身體下方不僅壓著許多金紙，腳邊的便當盒還插著三炷香，疑似就是民間俗稱的「腳尾飯」，讓他們一行人當場嚇壞。

「鬼故事夜遊團」團長黎清源解釋，因為某些原因出團地點從原本的礁溪，改到宜蘭頭城新峰瀑布附近的廢棄水源地，白天場勘時一切正常，雖然該處有很多2層樓高的矮房，但並未看到任何樓梯，確認安全後就離開了。

然而沒想到晚間走進一棟白色的廢棄矮房探險時，卻意外發現幾名團員白天場勘時沒發現的樓梯，出於好奇，一行人決定爬上2樓一探究竟。黎清源透露：「我上去之後，發現那個地方不能上去，因為那個地方是2樓，可是卻沒有欄杆，然後那個路又非常非常小條，非常非常窄，大家上去其實很容易掉下來。」怕發生危險的黎清源便疏導其他團員先下樓。

沒想到就在樓上只剩4到5名團員時，有人突然驚呼「有屍體！這裡有屍體」，回頭走近一看，才發現真的有名男子陳屍在床架上，且身下墊著許多金紙，腳邊的便當盒還插了3炷香，一旁甚至還有一綑未用過的繩子。

一行人嚇到急忙報警處理，警方判斷該具男屍死亡時間超過2週，現場無打鬥痕跡，身體也無外傷，而根據現場遺留的一件「科泰保全」制服及種種跡證，初步懷疑死者是當地1名40多歲的男性竊盜通緝犯。由於門窗使用內貼膠布封死，現場也無其他出口，警方初步研判是輕生，後續也請家屬前來認屍。

黎清源透露，出團128次從沒遇過這樣的情況，而且回想當下，一直有聽到腳步聲從樓上傳來，感覺有很多人朝著團員走來，可是2樓卻完全沒人，十分詭異。死者腳邊還放著便當，上頭插著3炷香，疑似就是民間俗稱的「腳尾飯」，不禁令人毛骨悚然。

(中時新聞網)