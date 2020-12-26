梁靜茹今在小巨蛋開唱。（粘耿豪攝）

梁靜茹「202020當我們談論愛情」演唱會26日起連二天在小巨蛋登場，相隔5年四度攻蛋，不僅第一次以四面台呈現，也是她婚變後的首場大型巡演；梁靜茹鞠躬感謝大家陪她走了20年：「你們參與了我的每一步，來到我的二十周年演唱會，跟我一起看看愛情、聊聊愛情，我應該有資格吧，畢竟我也曾遇過一些挫折，在愛情裡想得得不到，想求求不到。」

梁靜茹出道以來唱過無數膾炙人口情歌，今晚以〈微光〉等4首歌揭幕後，她開心地打招呼：「連續排練了10天，每一首歌都在想你們。」不忘提醒滿場1萬4000名觀眾遵守防疫措施，「口罩不能拔，答應喔」。演唱會上有理性時刻也有感性時分，中場〈分手快樂〉才唱了一句，她終於忍不住內心情緒而落淚。

演唱會以六主題串場，隱約揭露梁靜茹一路走來的愛情經歷，包括死亡、偏執、掙扎、治療、繼續及勇氣，「死亡」段落獻唱〈第三者〉時，梁靜茹退居一側，透過紗幕看著在舞台中放情狂舞的女舞者，乍看猶如她面臨婚變，眼睜睜看著第三者鳩佔鵲巢，隨後紗幕升起，梁靜茹面對女舞者，彷彿與第三者正面交鋒，意境十足。

歷經偏執、掙扎、治療及繼續的過程，梁靜茹重新找回自己，最後一段節目「勇氣」，透過歌聲唱出她不再害怕，勇敢面對未來，對照她前陣子被拍到的新戀情，重生後並未對感情失望，打造新的人生，而梁靜茹也祝福每個人，即使經歷挫折，最終都能找回「愛的勇氣」。

梁靜茹的兒子Anderson今彩排時就到後台替媽媽加油，而男友林達光為了不令她分心，事前沒讓梁靜茹知道他看哪一場，並低調送花籃，用梁靜茹的名字，寫了三句四字箴言示愛。此外，五月天送上水果籃及玫瑰花預祝演出成功，她的恩師李宗盛則低調隱身台下，好友天心、品冠、李佳薇、李佳歡、陳昊森及王若琳等人也到場欣賞。而梁靜茹的好姐妹、新加坡女星林湘萍，進場時被問到林達光，她笑回：「就像大家說的那樣，又帥又高又風度翩翩。」對林達光很放心。

(中時 )