美國總統川普任期只剩4周，卻仍堅持不認輸，言行舉止越來越肆無忌憚，他的鐵粉依舊不離不棄，甚至計畫在準總統拜登就職日當天，另外為川普辦理第2任期就職典禮。至於為什麼還那麼多人挺川？前民進黨立委林濁水直指，主因是全球化經濟體制下，他們看不到在菁英統治下有任何翻身的機會，他們只好支持民粹狂人。

林濁水今天在臉書貼文表示，距新舊總統交接日愈來愈近，川普在人格、甚至精神狀態愈顯得病態，這批評難以否認。但是為什麼還那麼多人挺川？流行的說法是只因為意識形態挺他，還批現在還不承認川普敗選的人說，「我無言以對」。林濁水說，這說法他不苟同。意識形態只是民眾挺他的媒介，真正的原因是幾十年全球化的經濟體制，令他們太痛苦，他們看不到在體面的建制菁英統治下有任何翻身的機會，只好瘋狂支持民粹狂人。

網友認為，「或許瘋言瘋語中有我們不知的套路。」、「拜登是美國民主黨政治主流，民主黨的歐巴馬至少沒有讓亞洲出現緊張的國際紛擾。」、「大師立場不論，其言行一致，尤不為川粉所動，佩服啊！」、「說的對極了，認同。」

距新舊總統交接日愈來愈近，川普在人格、甚至精神狀態愈顯得病態，這批評難以否認。但是為什麼還那麼多人挺川？流行的說法是只因為意識形態挺他，還批現在還不承認川普敗選的人說，「我無言以對」。這我不苟同。 意識形態只是民眾挺他的媒介，真正的原因是幾十年全球化的經濟體制，令他們太痛苦，他們看不到在體面的建制菁英統治下有任何翻身的機會，他們只好瘋狂支持民粹狂人。 由林濁水發佈於 2020年12月26日 星期六

(中時新聞網)