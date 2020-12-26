台北市議員羅智強點名12名挺萊豬民進黨立委，並訴求罷免吳思瑤，他更指出，賄選在2月1日開始聯署，是因為他不相信中選會，並痛批中選會雙重標準。對此，前立委沈富雄直言，中選會主委李進勇和他是鄰居，他可以幫羅智強伸冤，沈富雄還認為，針對吳思瑤不太對，他建議羅智強應該針對蔡總統。

羅智強25日在政論節目《平論無雙》中表示，他從頭到尾不相信中選會，中選會說罷韓可以提前，真的可以提前又跟你講不可以，只有罷韓可以提前，「雙標太多了」。

羅智強指出，最近罷免王浩宇因為募款問題要被調查，但反觀罷韓募款卻沒事，「很多人問我韓可以提前，我為什麼不能提前？我從頭到尾不相信中選會， 他雙標太嚴重了，我就是開大門、走大路2月1日開始聯署，只差1個月，有什麼了不起？」

對此，沈富雄表示，他要幫羅智強伸冤，「李進勇住我家隔壁」，此言一出，節目上的其他來賓都笑成一團。沈富雄接著說，「我早上去買豆漿常常碰到他，他也買豆漿要回來，他真的很平民化的，你不要常常罵他，他其實人還不錯」。

沈富雄指出，國民黨當年是昨是今非，民進黨是昨非今是，「兩個是不是抵銷了？」他還認為羅智強針對立委的做法太不對，「今天台灣的政治，委員就是被驅使的牛馬而已，上面要你怎麼投票你就怎麼投票，針對30幾個委員，我覺得不太對；針對吳姐姐，我覺得也不對，你應該針對蔡大姐」。

沈富雄說，冤有頭債有主，國民黨是前總統馬英九決定的，民進黨是蔡總統決定的，「找委員幹嘛，找委員就是沒種，有種找源頭」。對此，羅智強則忍不住直言，「你罷不了蔡英文，但吳思瑤選民可以罷得了」。

(中時新聞網)