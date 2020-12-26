復興商工廣告設計科學生以「紙」為原料設計出紙口罩。（葉書宏攝）

復興商工資料處理科學生以寵物中途餐廳為研究主題。（葉書宏攝）

復興商工資料處理科學生以寵物中途餐廳為研究主題，設計出網頁、APP等。（葉書宏攝）

復興商工資料處理科學生以「生存遊戲」為主題。（葉書宏攝）

復興商工資料處理科學生以「生存遊戲」為主題。（葉書宏攝）

復興商工12月25日、26日2天於校內展辦元旦展活動，教室化身成為一間間展間，展出學生的學習成果，校園成為最棒的舞台，甚至吸引台中、苗栗等學校師生前來觀展，大讚學生創意無限。

廣告設計科學生吳妤萱、高珮欣、黃采葳、黃雅綺、趙思涵、許宗崴、楊宗霖、楊竣凱、鍾睿杰經由老師許得輝指導，有感新冠肺炎蔓延全球，民眾口罩使用量大增，卻也帶來口罩垃圾等問題，以「紙」為原料設計出紙口罩，搭配醫療生活APP，讓民眾可以輕鬆了解自己的健康狀況。

許得輝說，學生因疫情蔓延發想，透過紙的結構為發想，減少醫療耗材，此外，將口罩設計為書本的模式，透過折疊一體成形，目前口罩無法分解，紙口罩則可以更方便回收，減少環境汙染；此外，口罩已跟民眾生活密不可分，透過設計也可以符合不同的穿搭。

此外，資料處理科學生作品同樣獲得不少民眾讚許，學生王郁婷、曹語恩、陳怡安、陳品瑜、楊紫縈、潘奕安、蘇苡安經由老師陳銹陵指導，以流浪貓的中途餐廳為主題，不僅探討餐廳的經營模式、未來展望，更研發出好玩有趣的APP，讓民眾關注流浪貓等議題。

潘奕安說，同學們都非常喜歡貓咪，因此以「咪可思啾芭寵物中途餐廳」為主題，同學們還甚至前往該店當志工。店家為了幫助流浪貓負擔沉重，因此，想要協助該店，分析其經營方式及商業分析。

同學們還製作網頁、APP等，透過遊戲式的APP讓民眾更了解貓咪，此外，還有集點方式以及扭蛋機、故事書、手機殼、貼紙吊飾等周邊創意，藉此宣導領養、助養等觀念。

資料處理科學生楊凱文、黎從正、董庭宇、陳鉦元、李尚益、王瓏騰、孫健軒、陳清勇經由老師施瑪莉、林慈諭指導，以「生存遊戲」為主題，除了了解全台生存遊戲場地商業分析外，學生還創作射擊等小遊戲APP等。

王瓏騰說，透過分析讓玩家更加了解生存遊戲，彼此間團隊合作，其實只要有安全防護等，它是一個很好的娛樂、休閒活動，同時讓民眾更加了解生存遊戲的裝備等。

(中時 )