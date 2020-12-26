南山中學在中和四號公園的國立臺灣圖書館B1演藝廳，舉辦校際社團反毒聯合公演。（南山中學提供）

南山中學在中和四號公園的國立臺灣圖書館B1演藝廳，舉辦校際社團反毒聯合公演。（南山中學提供）

南山中學在中和四號公園的國立臺灣圖書館B1演藝廳，舉辦校際社團反毒聯合公演。（南山中學提供）

南山中學在中和四號公園的國立臺灣圖書館B1演藝廳，舉辦校際社團反毒聯合公演。（南山中學提供）

南山中學在中和四號公園的國立臺灣圖書館B1演藝廳，舉辦校際社團反毒聯合公演，邀請新店高中熱門舞蹈社、永平高中芷韻手語社、板橋高中藍城康輔社、明倫高中熱門音樂社、市立大同高中沐溶吉他社、光復高中狼奔手語社、松山高中嘻哈研究社、永春高中嘻哈研究社、東山高中熱門音樂社、清水高中吉他社、復興高中熱門舞蹈社、安康高中熱門舞蹈社、成功高中手語社、士林高商新音社等共計15所高中職學校40個社團演出。

這場學生社團盛會已經連續19年每年在12月底舉行，除了促進校際各社團的交流，觀摩學習之外，更重要的是宣示反毒決心，鼓勵學子從事正當、健康的休閒活動。

南山中學社聯會總幹事許恩齊表示，今年的活動主題是「邁出越毒的那一步」，從海報的設計概念中可以看見：人群在銀河星海中跨越前進，當我們不順遂、迷惘之際，不免抬頭看看星空，相信星海中應有一顆與自己相應的星星，促動著自己放光發熱，走出迷茫。反毒公演讓我們展現才藝，揮灑青春，以「越毒」與「閱讀」提醒青年學子跨越毒品、充實自己。

南山中學學務主任吳崑助表示，近期新冠疫情方興未艾，主辦的學生團隊仍用心規劃完善的防疫措施，讓各校團隊盡情演出，觀眾安心觀賞，真的不容易，為了彰顯主題，活動安排在3點半時由各校代表共同發出反毒宣示，呼籲同學不要透過毒品逃避生活困境，也不要透過毒品來贏得同儕的認同。

本次公演從中午12點半至晚上9點，長達10個小時，由各校社團熱情展演，精彩可期，現場免門票，並提供週邊商家的折價卷索取，歡迎各校學生、家長、民眾共襄盛舉，給予演出同學掌聲與支持！

(中時 )