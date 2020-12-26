王文也是大陸「華誼兄弟」CEO王中磊的大女兒，年僅22歲就擁有超過55億人民幣身價(約234億台幣)，加上亮眼外型，讓她一舉一動備受矚目，IG帳號吸引超過31萬人追蹤。昨晚是聖誕節，王文也當然也應景PO出聖誕美照犒賞粉絲，同時還難得開直播大談與男友的甜蜜點滴，只是她就因為直播與美照模樣差距過大，遭網友嘲諷是「大照騙」。

華誼小公主王文也今年七夕才在IG大放閃，於IG曝光滿滿的玫瑰花照，還有一張與男友的甜蜜對話截圖，高調宣告自己熱戀中。而她在昨晚聖誕節，也難得開直播，大聊與男友相識過程，還有戀愛觀。

王文也表示她相信一見鍾情，也希望另一半個性樂觀，更不能接受比自己年紀小的男生，所以她現在交往的高富帥男友比自己大3歲，還是她主動倒追的。

王文也直播與精修照差距甚大。(取自微博)

王文也侃侃而談豪門戀情，但網友卻被她在直播中的真實模樣吸走目光，甚至還有人直呼她是「大照騙」，留言一則比一則還毒舌，「看完直播我相信她沒整容了」、「這和照片有哪邊像、「好會P圖 真心誇獎」、「精修富二代」。

(中時新聞網)