一名網友日前看見一名年約小學2年級的男童，因為想要喝可樂被父親說「沒錢，對身體不好」拒絕，男童竟當眾對父母大喊「賺錢是你們大人的事情，讀書補習吃飯是我們小孩的事情，沒錢為什麼把我生下來！」男童母親聽完後只好默默去拿可樂；許多網友說男童被寵壞了，也有人說父母不該以沒錢做理由搪塞孩子。

該網友在PTT上發文表示，他日前吃午餐時，發現鄰近一名年約小學2、3年級的男童正向父母吵著要喝可樂，該男童的父親只是淡淡地說了一句「沒錢，而且喝那個對身體也不好」，沒想到男童竟然突然大怒，大聲吼叫說「賺錢是你們大人的事情，讀書補習吃飯是我們小孩的事情，沒錢為什麼把我生下來！」

男童要求喝可樂被拒，竟當眾對父母說「沒錢為什麼把我生下來！」（圖／翻攝自PTT）

該男童的母親因此默默地去拿了一瓶可樂。該網友說，「那小孩看起來才小二小三，說這些話，做父母的有什麼感想？」他認為男童的言論太過成熟，推測是否因為資訊太發達，讓男童接收太多資訊？許多網友留言說「可樂對身體不好，父母不給喝很好啊」、「很多小孩覺得要什麼東西就一定得給他，是那對父母太寵孩子了」、「我小時候假如跟我爸這樣講，早就被打死了」。

不過也有一派網友認同男童的言論，他們認為如果家長真的經濟貧苦，就不應該生下孩子，「事實啊，沒錢的父母就不要生小孩作孽了」、「我也覺得沒錢真的不要拉小孩受苦，更何況沒錢，家裡又不和諧的」。有人認為該對父母不該以沒錢當做理由，但小孩的應答也需要管教。

(中時新聞網)