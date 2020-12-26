台灣前美女主播林書煒和作家蔡詩萍結婚18年，育有一名寶貝女兒，夫妻倆是演藝圈公認模範夫妻，林書煒現任職POP Radio台長，偶爾還會與先生同台合作，好感情溢於言表；近日她和先生出席女兒第一場學校舞會，15歲女兒成熟穿搭加超齡外貌，被網友狂讚打趴一堆整形網美。

林書煒昔日曾說自己是「幸福媽咪」，她和蔡詩萍多年前偶爾會分享家庭生活照，當時他們的女兒可愛模樣讓粉絲印象深刻；23日林書煒曬出和蔡詩萍出席女兒學校舞會的照片，她還特地表示得到應許才能PO文，決定給大家聖誕祝福，也為特殊的日子拍照留念。

近日林書煒和先生出席女兒第一場學校舞會，15歲女兒成熟穿搭加超齡外貌，被網友狂讚打趴一堆整形網美。(圖/ 摘自林書煒臉書)

他們女兒一頭中分長髮，高冷時尚的臉蛋，和當年那個超萌小肉臉完全不同，打扮相當超齡，完全不像是15歲女孩。(圖/ 摘自林書煒臉書)

一家三口的照片中，林書煒和蔡詩萍中間站著寶貝女兒，還有兩張15歲女兒獨照，她忍不住感嘆，「老蔡老林去接小姐回家時深深覺得女孩兒長太快了！捨不得」；畫面中看到他們女兒一頭中分長髮，高冷時尚的臉蛋，和當年那個超萌小肉臉完全不同，打扮相當超齡，完全不像是15歲女孩。

大批網友十分驚訝，紛紛大讚林書煒和蔡詩萍的女兒，「越來越像媽媽，美美的」、「顏值真高」、「家中有兩位美女真的是太養眼」、「基因太強大」、「果然遺傳基因很重要」、「完全是女神」、「太美了，爸爸一定很擔心」、「真的好美，有明星架勢」、「有股仙氣又有氣質」；連主持人何戎也在底下回應，「有超越媽媽喔」。

(中時新聞網)