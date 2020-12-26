「國防新聞」報導，儘管美陸軍有意以「陸軍戰術飛彈系統」(Army Tactical Missile System, ATACMS)，提升中程飛彈打擊海上目標的能力；不過，根據12月21日釋出的2021財年國防預算，國會議員以跨領域ATACMS計畫已終止為由，將陸軍請求的6250萬美元(約新臺幣17.74億美元)全數歸零，讓陸軍努力落空。

報導中指出，雖然五角大廈在2021財年預算編列6250萬美元，用於ATACMS之上；然而，2020年9月卻一度傳出ATACMS因技術問題，導致跨領域升級被迫延遲(Cross Domain Army Tactical Missile System, CD-ATACMS)。陸軍以作戰安全為由，不願說明技術問題指涉為何，僅承認軍方正審核新的交付時間表。

或許正是這個原因，讓國會議員以ATACMS計畫已終止而將軍方提出預算歸零。CD-ATACMS為戰略能力辦公室(Strategic Capabilities Office, SCO)於2016年所提出，旨在提升反艦飛彈能力。

報導表示，當CD-ATACMS計畫蒙塵之際；陸軍進行的戰略火力研究中，指出軍方需要中程飛彈來填補500至2,000公里間的缺口；甚至，該報告認為陸軍須在2023年便取得。

負責長程精準火力(LRPF)現代化的陸軍准將拉弗帝(John Rafferty)解釋，「我們需要快速採購這個(中程飛彈)並在2023年取得，以改變歐洲與亞太戰區」。

報導解釋，陸軍需要的中程飛彈能力，約介於「精準打擊飛彈」(Precision Strike Missile,PrSM)與地面發射極音速飛彈和LRPF的組合之間。PrSM可擊中499公里的目標。

國會最終仍在2021財年預算案中為中程飛彈計劃撥款8810萬美元，而這不包含陸軍一開始提出的請求。報導表示，目前洛克希德馬丁已獲得近3.4億美元的合約，將擷取海軍飛彈的部分元素，以製造新的中程飛彈。洛馬將利用雷神製造的SM-6與戰斧飛彈，結合以生產新原型；其中，涵蓋發射器、飛彈與連作戰中心。

拉弗帝解釋，CD-ATACMS能夠攻擊海上的目標；但PrSM計畫除攻擊海上目標，也排除「整合防空系統」(Integrated Air Defense Systems)，並為陸軍戰鬥能力指揮部航空與飛彈中心的秋季驗證開了好兆頭。

報導認為，雖然2021財年預算讓陸軍升級ATACMS為跨領域、反艦能力的飛彈落空；但從發展中程飛彈與PrSM的角度來看，未嘗不是一件好事。

(中時新聞網)