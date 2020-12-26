新冠肺炎疫情刺激電腦需求躥揚，目前商品已經供不應求，專家指出，全球政府擴大支援學校與企業的紓困金，可能加重電腦短缺，預期電腦缺貨可能延續至2022年。

疫情掀起遠端工作和遠距教學潮，帶動電腦需求激增，製造商訂單滿載。產業主管和分析師預測，業者還要數個月的時間才能消化手中的訂單。

台廠宏碁泛美營運總部總經理普蘭德加斯特（Gregg Prendergast）指出，供應鏈緊繃到了前所未見的程度。

研究機構IDC副總裁瑞斯（Ryan Reith）表示，全球多國政府進一步援助學校與企業的紓困金，可能讓電腦短缺持續至2022年。

2008年全球電腦（包含桌機與筆電）出貨量約達3億台，但自行動裝置崛起之後，近年的電腦出貨量已降至2.5億台左右。

然而疫情刺激消費者對螢幕較大的電腦裝置需求，降低對智慧型手機的興趣。疫情讓一台電腦全家共用的家庭，改為每名子女、玩家或居家工作者添購一部電腦。

部分分析師預期，2020年桌上型與筆記型電腦的出貨量可望年增15％，逼近3億台，這是自2007年iPhone問世以來不曾出現的水準。2020年平板電腦的出貨量增幅預料更為可觀。

研究機構Canalys指出，2021年底前，已安裝的電腦和平板電腦將達17.7億台，相較於2019年的16.4億台。

為了滿足訂單激增，全球不少大型電腦製造商擴大供應商，加快出貨速度，並計劃在2021年推出更進階的機種。

電腦製造商看準疫情期間的視訊會議需求，未來幾個月將上市的電腦將提升相機和喇叭功能。

分析師指出，由於全球對電腦需求躥升，業者取得顯示器和處理器等零件也變得越不容易。

(工商 )