為避免具有高度傳染力的英國變種新冠病毒傳入，導致日本疫情更加惡化，日本政府26日宣布，自28日起到2021年1月底，將禁止所有外國旅客入境申請。如果是具有居留身分的外國人，雖然只要檢附符合日本政府要求的篩檢陰性證明就可入境，但入境後仍須居家隔離14天。

此外日本26日新增確診病例也再度刷新歷史紀錄，其中東京新增949例，全國新增3877人。由於新年假期將近，為遏止病毒快速擴散，日本政府要求民眾待在家中減少外出。

(工商 )