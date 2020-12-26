確診人數飆高 日本28日起禁遊客入境 22:422020/12/26 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為避免具有高度傳染力的英國變種新冠病毒傳入，導致日本疫情更加惡化，日本政府26日宣布，自28日起到2021年1月底，將禁止所有外國旅客入境申請。如果是具有居留身分的外國人，雖然只要檢附符合日本政府要求的篩檢陰性證明就可入境，但入境後仍須居家隔離14天。 此外日本26日新增確診病例也再度刷新歷史紀錄，其中東京新增949例，全國新增3877人。由於新年假期將近，為遏止病毒快速擴散，日本政府要求民眾待在家中減少外出。 通報採檢人數變多 陳時中：沒有確診案例 全球確診突破8千萬 俄羅斯將針對年長者接種疫苗 (工商 ) #全國 #入境 #日本政府 #新增 #確診人數 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新增3例境外移入 指揮中心下午2時說明 10:042020/12/26 生活 變種病毒恐進入社區 日確診病例增至7人 機場有漏網之魚 18:572020/12/26 國際 美加州確診破200萬 英變種病毒攻進日本 04:102020/12/26 生活新聞 日韓新增確診飆高 亞洲經濟前景蒙陰影 04:102020/12/26 財經要聞 法國疫情升溫 出現首起新變種病毒病例 11:572020/12/26 國際 疫情升溫 北京順義區進入戰時狀態 15:222020/12/26 兩岸 防堵變種病毒入侵 英國抵台旅客集中檢疫 13:222020/12/26 生活 紐籍機師致3人確診 陳時中：違規的一定會究責 16:142020/12/26 生活 變種病毒入侵！日本擬本月28日起全面禁止外國人入境 21:002020/12/26 生活 東京新冠肺炎確診新增949例 創單日新高 15:222020/12/26 國際 防疫超前部署，減少人潮流動 北京壓減各類迎春活動 04:102020/12/26 全球財經 財經熱門新聞 他驚爆陸資企業竊取台灣半導體技術秘地 謝金河一句示警 - 財經 阿里驚魂夜遭大屠殺 謝金河：新華社曝一張照 馬雲不妙了 - 財經 2021史上最大妖牛？ 台積電帶頭衝 拉著4座護國神山跑 - 財經 驚！阿原肥皂西門店明收攤 房東後悔來不及了 - 財經 川普搞死華為、中芯後 一整掛企業慘爆被踢出大陸 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。