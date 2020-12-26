總統蔡英文的表姊夫吳明鴻接任最高行政法院院長，引發熱議。總統府發言人張惇涵表示，人選是由司法院決定後循程序呈報，總統尊重司法院的決定。前民進黨立委林濁水對此驚訝說，「司法真的是這樣獨立的？」

吳明鴻是前勞動部長林美珠的丈夫，也是蔡英文的表姊夫，引發熱議。司法院指出，本於適才適所的考量，向總統府薦送行政歷練完整的吳明鴻為繼任最高行政法院院長。民進黨發言人顏若芳表示，民進黨尊重司法院的決定。

林濁水今天在臉書貼文表示，真的？假的？報載，經總統和司法院長討論後，蔡英文表姊夫吳明鴻，接掌最高行政法院院長。司法真的是這樣獨立的？其實建立健全的憲政體制，廢司法院，結束官僚化司法行政體系，建立法官自治，並將法官考評任命委由獨立委員會承擔，遠比廢考監兩院重要多了。

網友則表示，「朕即國家，國家就是我家。」、「把台灣變成他的家天下，什麼內舉不避親，內舉專用親」、「不懂正確的憲政體制？或是有持無恐成立家天下？」、「要砍恐龍法官比較快。」

真的？假的？ 報戴，經總統和司法院長討論後，蔡英文表姊夫吳明鴻 接掌最高行政法院院長。 這樣是司法獨立的現象？ 其實建立健全的憲政體制，廢司法院，結束精神源於封建中國的官僚化司法行政體系，建立法官自治，並將法官考評任命委由獨立委員會承擔遠比廢考監兩院重要多了。 由林濁水發佈於 2020年12月26日 星期六

(中時新聞網)