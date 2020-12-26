開發商德能集團計畫在北海岸3處建設離岸風電場，業者25日在新北市金山、萬里區舉辦2場說明會，現場聚集200多名反對漁民，怒嗆業者，「別再騙了！」眾人表達堅決反對興建立場後集體離席，只留下尷尬的廠商代表及工作人員。

昨上午首場金山區說明會開始10分鐘，德能代表說明計畫還在最初期並未定案，但憤怒的漁民已聽不下去，群起鼓譟「要聽漁民講！不是聽你們講！」、「別再騙了！」硬生生打斷廠商說明，輪番砲轟開發商破壞漁場，罔顧漁民權益。

下午在萬里區的第二場也是相同情況，漁民不願聽取開發商說明，怒嗆「沒有人會贊成，什麼都不用說！」、「不要再來了！」兩場說明會共200多名漁民反對立場一致且堅定，在接連痛批開發商後就集體退席。

新北市議員白珮茹、廖先翔、周雅玲、張錦豪、鄭宇恩及立委賴品妤昨也出席說明會，表示絕對與漁民站在同一陣線，反對在該區建設離岸風電場，並會為漁民做好把關。

萬里區漁會代表張永耀表示，東北角這個東海漁場是聯合國公布的世界10大優秀漁場之一，每年產值至少500億以上，保護都來不及，竟然選址到這個優秀漁場來，「我們英明的政府是不是腦筋壞掉了？」

還有漁民反酸開發商，乾脆把風電場設在北緯26度以北，那邊只有大陸漁船在作業，設在那邊我們絕對舉雙手贊成！

新北市漁業處長張麗珍表示，漁業單位絕對跟漁民站在一起，也請開發商絕對要尊重漁民意見，堅絕反對將離岸風場設置選在我們最重要的漁場內。

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(中時新聞網)