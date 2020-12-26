總統蔡英文8月底時突襲開放含萊克多巴胺的豬肉進口，引發國人嘩然，農委會隨即祭出需要審查的「台灣豬標章」，但未料傳出擁有台灣豬標章的知名魯肉飯連鎖餐飲業者鬍鬚張，竟使用西班牙進口豬肉。宅神朱學恒則透露，日前有心臟病病友寄了一封陳情信給他，希望他能代為發聲，萊豬對全國人民的影響。
對於鬍鬚張持有標章疑似不合規範，中央畜產會回應，業者稱進口肉品將在明年3月前用罄，屆時會全數採用國產豬，因此仍發給台灣豬標章。
對於畜產會說法，宅神26日晚間開直播回應，這件事不能怪鬍鬚張，畢竟他們在中央給標章的時候就講得很清楚了，但中央硬是要給，業者也很無奈，這件事問題反而在於中央，口口聲聲說好要嚴查、嚴管，超級注重食安？結果業者強調還有原料沒用完，中央仍硬要發，這是衝業績還是根本不在乎原料？是不是中央心態有明顯的問題？
朱學恒也透露，最近有一位動過手術的心臟病患者寄了一封匿名陳情信給他，表達對萊豬開放充滿擔憂，病友在信中提到，萊豬對有心臟病的人來說，直接攸關生命健康。有些病友是外食族影響最深，平常最容易接觸的就是豬肉。政府會說，店家有標示，但不是每個店家都有良心，他標的就是真的嗎？有些黑心食品的廠商，賣的與標示不符合，只為了他們的利益，較人怎安心。看到這些言論只有無奈。
平胺夜進口含萊克多巴胺，有錢人是沒差，但弱勢者就很無奈了
今天晚上本來不直播的，但是有網友寄來一封很無奈的信，我就開直播跟大家聊聊吧!
【朱大你好
我是一個先天性心臟病患者，動過手術。
我想請你跟社會大眾說，萊豬，它不是一個政治議題，至少對我們心臟病患者不是，他直接攸關我們的健康。我是個外食族，我不吃牛肉，平常最常吃的是水餃和便當，最容易接觸的就是豬肉，影響最深。政府會說，店家有標示，但不是每個店家都有良心，他標的就是真的嗎？我不這麼認為，那些黑心食品的廠商就是例子，賣的與標示不符合，只為了他們的利益。
我曾經看過有些言論，說吃素的，但只吃素是沒有體力的，海鮮類對我們也不能當主菜，看到這些言論我只有無奈。
希望朱大能幫忙告訴社會大衆這樣的狀況
且不要公開我的名字
謝謝】
然後今天還有一則新聞，聯合報的報導:【明年元旦起，萊豬正式開放進口來台，為方便消費者辨識，農委會日前推出「台灣豬標章」，近日爆出知名魯肉飯連鎖餐飲「鬍鬚張」貼有台灣豬標章，其中一款紅麴燒肉便當卻使用進口的西班牙豬肉。對此，中央畜產會解釋，業者稱庫存西班牙豬肉預計在明年3月前用罄，屆時將全數改用國產豬肉，因此才會核予業者標章。】這事情我覺得不能怪鬍鬚張，他們的食安一向不錯，只是每次漲價都被拿出來打，當然會很小心。
畢竟他們在中央給標章的時候就講清楚了啊，但中央硬是要給不然你要揍他嗎?所以這新聞誠實標記的問題反而在於中央，不是說好要嚴查嚴管超級注重食安嗎？結果業者跟你講明明還有原料沒用完，你也硬要發，這是衝業績還是根本不在乎原料如何？我明年三月才全部台灣豬，結果你急著現在就讓他們掛標章，是不是中央心態有明顯的問題啦！
還有真妙了，世界上超過四十個國家都封鎖了來往英國的航班，至少短期不開放。偏偏就台灣開放，今天就１２０人從英國飛回來，這到底是科學決定還是政治決定？防疫是科學，只想到政治這樣真的很危險啊～～～媽呀最近出門都很擔心～～
YT直播連結在這裡: https://youtu.be/nUfULDQGy6g
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Google play https://pse.is/ttmz9由朱學恒的阿宅萬事通事務所發佈於 2020年12月26日 星期六
(中時新聞網)
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