今天晚上本來不直播的，但是有網友寄來一封很無奈的信，我就開直播跟大家聊聊吧! 【朱大你好 我是一個先天性心臟病患者，動過手術。 我想請你跟社會大眾說，萊豬，它不是一個政治議題，至少對我們心臟病患者不是，他直接攸關我們的健康。我是個外食族，我不吃牛肉，平常最常吃的是水餃和便當，最容易接觸的就是豬肉，影響最深。政府會說，店家有標示，但不是每個店家都有良心，他標的就是真的嗎？我不這麼認為，那些黑心食品的廠商就是例子，賣的與標示不符合，只為了他們的利益。 我曾經看過有些言論，說吃素的，但只吃素是沒有體力的，海鮮類對我們也不能當主菜，看到這些言論我只有無奈。 希望朱大能幫忙告訴社會大衆這樣的狀況 且不要公開我的名字 謝謝】 然後今天還有一則新聞，聯合報的報導:【明年元旦起，萊豬正式開放進口來台，為方便消費者辨識，農委會日前推出「台灣豬標章」，近日爆出知名魯肉飯連鎖餐飲「鬍鬚張」貼有台灣豬標章，其中一款紅麴燒肉便當卻使用進口的西班牙豬肉。對此，中央畜產會解釋，業者稱庫存西班牙豬肉預計在明年3月前用罄，屆時將全數改用國產豬肉，因此才會核予業者標章。】這事情我覺得不能怪鬍鬚張，他們的食安一向不錯，只是每次漲價都被拿出來打，當然會很小心。 畢竟他們在中央給標章的時候就講清楚了啊，但中央硬是要給不然你要揍他嗎?所以這新聞誠實標記的問題反而在於中央，不是說好要嚴查嚴管超級注重食安嗎？結果業者跟你講明明還有原料沒用完，你也硬要發，這是衝業績還是根本不在乎原料如何？我明年三月才全部台灣豬，結果你急著現在就讓他們掛標章，是不是中央心態有明顯的問題啦！ 還有真妙了，世界上超過四十個國家都封鎖了來往英國的航班，至少短期不開放。偏偏就台灣開放，今天就１２０人從英國飛回來，這到底是科學決定還是政治決定？防疫是科學，只想到政治這樣真的很危險啊～～～媽呀最近出門都很擔心～～ YT直播連結在這裡: https://youtu.be/nUfULDQGy6g 【訂閱頻道按鈕】 https://reurl.cc/Q3k0g9 萊克多巴人預購傳送門： https://reurl.cc/Ezx1Qn 購買朱大衣服傳送門： https://shop.lucifer.tw/ 還有新電子書上架啦 談都市傳說《阿宅的奇幻事務所：鬼鬼怪怪的謠言與真相》 台灣漫讀 https://pse.is/svh86 博客來 https://pse.is/w2cwv Readmoo https://pse.is/vk75t Kobo https://pse.is/uev5v Google play https://pse.is/uwlty 談衝向未來的《夢想無懼》 台灣漫讀 https://pse.is/s385b 博客來 https://pse.is/v9yck Readmoo https://pse.is/uw92c Kobo https://pse.is/vv5vq Google play https://pse.is/ttmz9