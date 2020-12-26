阿巴西先發22分鐘，兩分球10投中6、三分球6投中5，攻下27分，三分球、得分雙寫生涯新高，26日率世新大學91比69擊敗文化大學，跨階段7連勝，109學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽累計9勝1敗。

世新再拜隨後在政大體育館進行的台灣藝大輸給義守大學之賜，世新確定成為第1支晉級八強球隊，也是繼上季拿第6後，連兩季晉八，隊史頭一遭。

世新所以提前晉級，係因前段班的政大、台師、健行、義守、國體共5隊，晉八機率很高之外，加上世新，八強大抵只剩2席，輔大目前6勝4敗，其他中段班的中州、中原與高師大同為4勝6敗，就算最後5場都贏，最多也僅9勝，且因對戰都輸世新，3隊都無法威脅世新。

另外，目前都僅3勝的北市大、台科，即便接下來幾戰都贏，最多不是9勝就是8勝，且兩隊都已輸世新，一樣難撼世新，唯一還沒對到世新的台藝，稍早輸義守後，目前3勝7敗，縱然最後5場都贏，含贏世新，多也僅8勝，同樣比不過世新。

(中時 )