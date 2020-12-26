相信不少人在學生時期，都有從學校翹課偷跑出去玩的經驗，有時為了避開師長耳目，還得挑選偏僻角落翻牆而出，過程既緊張又刺激。不過，大陸福建省一名女學生近日為了和友人慶祝聖誕節，決定偷偷從學校翻牆翹課，結果不慎被圍牆勾住長裙，不僅當場摔了狗吃屎，下半身也瞬間走光，畫面引發熱議。

綜合陸媒報導，一名網友日前路過廈門一間職業技術學院附近，發現2名女學生正打算翻牆翹課，忍不住在一旁觀察；只見其中一人已先行爬過圍牆，在外頭等著接應朋友，不料另名女學生才剛爬過圍牆，裙子就不小心被勾住，導致她重心不穩，整個人臉部朝下重摔在地，嚇得一旁同伴趕緊上前關心。

值得一提的是，女學生的長裙被勾住後，竟直接從身上脫落，害得她下半身直接大走光，當場炸出白皙長腿和屁股蛋；由於少女重重摔了一跤，當時她也顧不得下身真空，痛得久久不能起身，就這樣光著屁股坐在地面上哀號，令人看了有些不捨，更慘的是這幕還被目擊者拍下，畫面隨即在網路上瘋傳。

32秒影片曝光後，大批網友看完也跟著笑噴，紛紛留言「唉，一定很痛吧，還被一個中年男人拍了視頻」、「南方就是好，我們都穿棉褲了，我還能看到內褲」、「誰有無馬賽克原圖」、「是不是底褲也勾掉了」、「還拍什麼，還不快過去幫忙」、「安全太重要了。這摔下來要是摔出什麼問題，那可吃了大虧了」。

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(中時新聞網)