一名男網友日前約了一名心儀的輕熟女到耶誕城約會，他提出女方開車載他，他請對方吃晚餐作回報，對方答應後，一路上氣氛融洽，他帶對方到他平時最喜歡的小吃攤，點了整桌黑白切，吃完後還提議到超商玩手遊當作消化運動，沒想到女方當場拒絕、掉頭離開，他納悶「吃這個錯了嗎？」網友則直接點明缺失，直說「難怪你會單身」。

該網友在臉書「爆廢1公社」發文表示，他日前鼓起勇氣邀起一名輕熟女去耶誕城約會，他向對方提出「開車來我家載我，我請吃晚餐」的要求，對方答應後，當天約會氣氛步錯，他還帶對方去吃他非常喜歡的小吃攤，點了整桌的黑白切，他吃完後還去超商內玩手遊「消化一下」，沒想到對方竟說「還有事先走了」。

男子初次約會請對方吃小吃攤黑白切，吃完還邀對方玩手遊，慘遭放生。（圖）／翻攝自臉書爆廢1公社）

面對該輕熟女突然拒絕並放生，該網友說，「感覺真的很問號 我哪裡錯了？」他說對方開車從三重到耶誕城，汽車油錢頂多100塊，但他請吃飯花了300多塊耶，「耶誕城都還沒去就被放生了，第一次約會，吃這個錯了嗎？」他最後只能搭捷運回家。

許多網友都留言說，「跟女生出門還想玩遊戲」、「你已經成為妹子不想回憶的傳說」、「難怪你會單身」、「到底約會為什麼還要打手遊，也太不尊重人了」，也有人直說不是吃什麼的問題，「若你帥到不行，吃碗魯肉飯都行」、「因為你不是她的菜」。

(中時新聞網)