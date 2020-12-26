趙正平在《返校》影集中飾演「白國峰教官」，在校長達30年，過去曾被總統頒發牌匾，卻被貶到偏鄉學校，難掩壯志的他，對校內師生格外嚴格，無意流露「抓匪諜立功」強烈企圖心。趙正平日前接受專訪，透露近期也拍《國際橋牌社》第二季，巧的是兩部劇都是軍人角色，且位階還相當，出身軍人世家的他，笑稱自己根本是「軍人專業戶」。《返校》劇中他時常繃著臉，或對學生開罵，回憶拍攝期間，趙正平坦言，當時正好跟老婆吵架，意外對應劇中情緒。

趙正平和圈外老婆結婚5年，透露夫妻吵架難免，去年拍戲期間吵架原因，是自己長期以來沒存錢觀念，婚後習慣也沒改，「我都是賺多少花多少，幾乎沒存款，老婆很沒安全感」，兩人當時冷戰2周時間，趙正平慶幸「還好拍戲在苗栗，要是見面衝突會更大」，他後來冷靜思考，突然意識「哪天不紅，難道要伸手借錢嗎？救急不救窮，應該沒人敢幫」，尤其疫情衝擊各行各業，讓他更加意識到儲蓄重要。

趙正平在《返校》影集中飾演白國峰教官，詮釋有志難伸壓抑性格。（粘耿豪攝）

從24歲就進電視圈，趙正平早期幕後製作戲劇，後來往幕前發展，案子接連來幾乎不虞匱乏，轉往幕前後，他一度追求名利，上節目前喝酒壯膽，飆髒話做效果衝收視，爆紅後更有壓力，常常到處求神拜佛問「會紅到何時？」，身上掛滿各樣佛牌。他回想，某位電視台監製找他拍八點華劇，角色是兄弟，他聽了火大，「找我演要馬討債、同父異母搶財產，為什麼我不能演正常人？」，監製看他發飆沒生氣，反倒問「要不要去教會走走？」當時為了接戲，順長官意而答應，也開啟趙正平全新人生。

回想第一次去教會，孫越親自來向趙正平打招呼，還親切說：「趙正平你好，我跟妻子很喜歡你，希望你下次再來」，當下他完全沒想到，大前輩會來打招呼，內心感到很溫暖，忙著握手說謝謝。在電視台長官的鼓勵下，趙正平連續去教會3個月，便在同年2009年受洗成為基督徒。6年前他陷入私生子風波，他說「我在教會認罪悔改、認錯，自此後神改變我」。

熬過低潮，趙正平近年常受邀到各教會分享見證，不再罵髒話、喝酒的他，收入反倒比過去更多。他過去執導公視人生劇展《親愛的陌生人》、《回聲》及學生劇展《愛情多一口》等皆獲迴響，他預告明年回歸導演身份，睽違5年推出全新影集，探討議題與大眾息息相關，預計明年9月開拍。

趙正平明年將執導全新作品。（粘耿豪攝）

(中時 )