一中盃26日舉行，雙方拚戰終日，結果南一中與中一中戰成平手，雙方共享獎盃。（台南一中提供／曹婷婷台南傳真）

台南一中和台中一中是全國唯二簡稱是「一中」的高中，去年起，兩校共同舉辦「一中盃教師聯誼賽」，藉由球類競賽活動，增進兩校良善互動，展現運動家精神，成就「一中一家親」的「真一中」氣度風範。今年度一中盃26日舉行，雙方拚戰終日，結果南一中與中一中戰成平手，雙方共享獎盃。

一中盃正式競賽項目共有籃球、桌球、羽球、網球4項。籃球分4節進行，每節高分者得1分，最後分數獲勝者再得１分。桌球、羽球和網球都分4點雙打進行，每點獲勝則得1分。結果南一中在網球和羽球獲勝，中一中在桌球和籃球獲勝，雙方積分同為11.5分，平分秋色，不分勝負。

今年一中盃也增設排球表演賽，讓更多老師和家長可以參與，交流情感。表演賽開始時，南一中由廖財固校長掛帥，中一中則派出廖校長的夫人陳佳吟老師上陣，夫妻同場較勁，君子之爭，增添佳話。

一中盃聯誼賽仿效萊德盃高爾夫球賽的積分制度，為自己學校爭取佳績，贏得榮耀，並能保留獎盃一年，直到隔年比賽繳回獎盃，贏得盃賽除了展現運動家風範之外，還有著老中青三代的薪火相傳的意義。

(中時 )