坤達、謝承均、蔡昌憲、董事長樂團吉董、范逸臣、六月李易夫妻檔、林美貞、周宜霈（大牙）、馮秉軒（餅乾）等26日參加羽球賽事「超級達克盃」明星組對抗賽，和羽球國手組雙打，分藍、黃2隊對決。首戰由黃隊李易對上藍隊坤達，雙方激戰下由藍隊勝出，坤達說平常工作忙，練球時間很少，李易忍不住虧「就像考100分說沒讀書」，還爆料私下群組常揪打球，坤達總是沒回，快被退群組時才浮出。

李易和老婆六月私下常與藝人好友打羽球，六月昨讚老公「打得很好」，李易說雖是明星賽，但感受對方緊咬，很享受拼盡全力的感覺。六月和男雙好手李洋搭檔，但賽前兩人沒一起練過，默契不足產生不少小失誤，六月幫圓場「我有時揮拍沒打到，就要他幫忙，可能我是演員，他被我假動作騙到」。

夫妻倆跨年規劃和友人露營，擔心兒女年紀太小，同行會沒辦法盡興，請保母幫忙照顧，趁機享受2人世界。李易除了忙品牌事業，明年也想拼EMBA，想讓餐飲學歷更亮眼，未來會變成男主外女主內？他說：「今年就很明顯，她說想當米蟲、全職媽媽，我全力支持」，也自我勉勵「壓力是前進動力」。

擔任藍隊隊長的蔡昌憲，自曝是3周前跟吉董吃薑母鴨時，臨時被約來打，沒料到竟是國際賽等級，他直呼一進場地「雞皮疙瘩」。過去他曾參加籃球、棒球公益賽，也玩過衝浪、滑雪，雖上回打羽球是3年前，但他認為羽球是親民運動，沒太多壓力。被推派當隊長？他笑說：「大家可能想更專注比賽」，身為主持人的他也樂意擔下重任。

謝承均（仔哥）近期忙拍八點檔，雖賽前沒太多時間練習，但動細胞極佳的他不擔憂。聊起下週即將跨年，他回想過往跨年，曾有兩次在劇組度過，由於三立頂樓可以看到101，倒數時就跑到樓頂看，還有一年最慘，「我被卡在車陣裡，只能看著小螢幕喊5432，超孤獨」，喊話「希望劇組可以放假一天」。范逸臣日前忙排練音樂劇《你好，我是接體員》，僅練1次就上場，雖他平時擅長跑越野賽，但跑步所運用肌群和羽球不同，笑說「練球後就腰酸背痛」。

「超級達克盃」明星組對抗賽26日於台師大舉行。（粘耿豪攝）

「超級達克盃」明星組對抗賽，藍隊隊長蔡昌憲（左起）率隊員吉董、六月、大牙拚比賽。（粘耿豪攝）

六月在明星賽中拚盡全力追分。（粘耿豪攝）

(中時 )