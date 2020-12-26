聖誕節前夕，宅男女神鄭家純（雞排妹）對以抽脂手術聞名的醫美整形診所提告抽脂肖像權侵權話題引發爭議。據鏡周刊報導中指出，宅男女神雞排妹後悔8年前和知名醫美診所元和雅簽訂「代言換免費抽脂」肖像權合約，如今雞排妹一改當年感謝的姿態，告上法院要求解約並求償150萬元。

報導一出，雞排妹在自己臉書貼文「我的大腿做過2次抽脂手術，因為18歲時在元和雅做壞了…」，但此舉引發人氣網紅雪碧和橫綱凱咪及不少網友看不下去，痛批雞排妹過了8年才說做壞，做好之後變紅，如今此舉根本是過河拆橋。

據鏡週刊報導中指出，雞排妹當年合約內未明載簽訂照片的授權時間，如今已時過境遷、身價已與當年剛出道不一樣，因此雞排妹認為繼續使用肖像權對她不公平。

為此雞排妹對診所及其法定代理人求償150萬的財產損失和精神慰撫金。但該醫美整形診所元和雅隨即委任律師站出來打臉雞排妹。元和雅表示，鄭家純(原名:鄭佳甄)於2012年時還是素人剛出道，因一則炸雞排影片讓她一夕爆紅，被稱為雞排妹的第二個月，就在經紀人的帶領下，特地從台北南下至高雄元和雅診所表明有拍寫真集進軍演藝圈的計畫，希望能透過元和雅的醫師幫忙做抽脂手術雕塑大腿，讓自己能以更勻稱的體態出現在鏡頭面前。

雞排妹當年炸雞排一夕爆紅的影片。(圖:畫面取自Youtube翻攝)

圖為雞排妹2012年剛出道2個月時，跟知名醫美診所元和雅洽談免費抽脂換代言當時的身型。(圖:取自元和雅醫美官網)

元和雅診所發言人受訪時表示，站在當時元和雅的立場，儘管不知道雞排妹未來會不會紅，但還是決定支持雞排妹，並為她客製了價值25萬的抽脂計畫。雞排妹(鄭家純)當時對於醫師與診所特別自己做過功課，在了解台灣醫美整形、微整形相關口碑推薦評價之後，她選擇了元和雅醫美整形團隊幫她搶救她相當在意的粗大腿，也希望透過醫美整形、微整形的幫助下，讓她揮別一直沒有信心的身材曲線。並且可由當時元和雅拍攝的影片中可以看出，雞排妹也非常期待做抽脂手術，並在影片中點出自己對手臂和大腿尤其不滿意，，因此希望以「捷徑」的方式達到四肢纖細的目標。

圖為雞排妹當時在元和雅拍攝的影片，影片中雞排妹表示，對自己肉肉大腿最不滿意，並期待抽脂後能讓身型更完美。(圖: 圖片截圖自元雅官網翻攝)

2012年8月，雞排妹鄭家純(鄭佳甄)人生第一本寫真書上市，元和雅診所當時贊助了10萬元購買雞排妹出的寫真書籍，並表達對演藝新人的支持，而雞排妹當時的經紀人也提供了10張原檔照片供元和雅使用，且沒有限制日期及露出平台。針對這點，元和雅表明有當初的電子郵件為證，另外雞排妹的寫真集內容中提及「感謝元和雅讓她很喜歡自己目前的身材」，如書內所見，身材穠纖合度，並沒有任何雞排妹在臉書上刊登的在元和雅『抽脂抽壞了』的反應，因此此刻雞排妹的絕地大翻盤說詞讓眾多網友覺得她「過河拆橋」。

另外，突然成為被告的元和雅診所也感到相當錯愕，遺憾的表示，對於雞排妹執意提告請求解約並要求拆除診所柱子上的廣告看板元和雅及法定代理人須連帶賠償150萬元(其中100萬元為財產損失、50萬元為精神慰撫金)元和雅認為雞排妹這樣的要求相當不合理，也很無奈的表示，「幫人反被告….」等無奈之語。

圖為雞排妹當時發行的寫真書，書中提及感謝元和雅，並寫出「好喜歡現在的自己啊！」(圖:網路翻攝照片)

該新聞爆發出來後，同樣也簽過很多合約的人氣網紅雪碧和橫綱凱咪都跳出來評論，網紅雪碧不諱言指出：『人要懂得感恩，不然就不要接受互惠，當初自己出錢啊！』。橫綱凱咪更犀利表示，整起事件有幾個奇怪的地方，首先，8年前雞排妹經紀人代表她簽了合作授權肖像買斷，雞排妹就無法管別人在哪上架廣告，加上診所並無不正當使用照片，更虧雞排妹：很多色情網站都會用到妳的照片妳怎麼沒告？另外，橫綱凱咪又提出民事訴訟是兩年為期，雞排妹過了8年才喊告，不免讓人懷疑這期間萬一她又去了別家診所，到底是誰做壞的還很難說，最後，橫綱凱咪問雞排妹：「妳最近有什麼新作品要問世嗎？」似乎暗指博眼球，更不認同雞排妹直接點名第二次到某診所拉皮還稱不是業配的說法，開酸道：「好有誠意的推薦呀！一點都不業配耶！真的好棒棒喔。」

圖為網紅們po文對雞排妹與醫美診所引發爭議發表的看法截圖。(圖:摘自臉書截圖)

目前雞排妹抽脂事件出現不同聲音，網紅雪碧和網友等紛紛留言：「這樣過河拆橋，打臉自己的代言，是沒有誠信可言的...」、「8年前抽…中間怎麼使用的都不知道…怎麼追究責任呢?」、「搏版面嗎?反而讓我認清她…」、「跟他合作好可怕，簽了合約也不認，還有人敢找她代言嗎?」、「免費抽脂還要告人家，以後誰敢跟他合作」等語。

而元和雅醫美診所的委任律師葛光輝則指出，「因為元和雅跟鄭佳甄（家純）小姐之間有明訂不得有傷害診所及主治醫師形象的行為，且在寫真集裡照片身材曲線完美、穠纖合度，且照片是在抽脂手術之後拍攝的，但她卻在臉書上說在元和雅抽脂手術做壞了，這不但毀損元和雅名譽，也破壞他和診所之間的契約約定，因此決定對雞排妹也提出民事訴訟，反求償新台幣300萬元，希望法官能還給診所一個公道。」

雞排妹(鄭家純)8年前找上元和雅抽脂互惠代言，如今反悔並控訴診所手術做壞，元和雅診所則委託律師出面回應，認為雞排妹所述與事實不符，並對她提起告訴，捍衛診所名譽。

對於雞排妹的整形風波，連結到元和雅官網可見到雞排妹整形經歷，只見她對鏡頭表示，自己因為愛吃，雖然胸部長得不錯、腰也很細，但側面看起來手臂及大腿比例就明顯粗壯，加上拍攝寫真的日期在即，到健身房運動的成效太慢，所以才會選擇做抽脂手術等語。而雞排妹當初抽脂整形的鐵證曝光，但雞排妹對於剛出道時和醫美診所以廣告代言換免費抽脂手術的合約不滿，不想再讓診所拿她的舊照宣傳，因此委任律師對當初幫她抽脂的元和雅診所提告解約，宅男女神鄭家純（藝名:雞排妹）因肖像權爭議，一狀告上知名醫美診所，並向該診所求償150萬元，目前全案正交由台北地院審理中。

(中時新聞網)