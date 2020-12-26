一位媽媽因「寵壞」家人而被迫為自己辯解，她為家人準備的聖誕禮物堆積如山，數量多到令人難以置信。她解釋，由於新冠病毒爆發，她今年都沒怎麼見過兒孫。

根據英國《鏡報》報導，一名澳洲女子凱倫（Karen）分享了一張照片，照片中她花了4個小時躲在空著的臥室裡，試圖包裝好準備給家人的一堆巨大禮物。有些人很欣賞這種為了家人的「甜蜜負擔」，稱讚她花了很大力氣包裝所有的禮物，但也有人對她到底花費多少錢感到震驚。

在受到嚴厲的批評後，她被迫為自己辯解，她在臉書上寫道，「今年因為新冠病毒，我都沒怎麼見過兒孫，這是我生命中永遠無法再重來的4小時。今晚把自己鎖在空房裡給家人包裝聖誕禮物，直到做完才會走出房間。」

凱倫準備大量聖誕禮物給家人，卻意外引來網友批評她炫耀。（圖／翻攝臉書／Aldi Mums）

從她在臉書上分享的照片中可見，數十件形狀各異、大小不一的禮物以小團體的形式散落在房間裡，很多人說她「大方、敬業」，但也有人認為她炫耀禮物多，略顯不近人情，「需要注意的是，不是每個人都能給自己的孩子買很多禮物，也不是每個人都能從聖誕老人那裡得到昂貴的禮物。」

凱倫看到批評後也解釋回應，因為疫情的關係，她和丈夫雖然很慶幸能保住自己的工作，但卻忍受了7個月進進出出的封鎖。丈夫的40歲生日在復活節，她被迫取消了兒子9月的21歲生日，由於防疫措施的限制，她一直沒能見到父母和孫子。

而她和丈夫有5個孩子，年齡分別為27歲、21歲、17歲、13歲和8歲，還有5個孫子，其中有1個即將出生。她解釋，這些禮物是給全家人的，而不僅僅是她8歲的孩子而已。

凱倫的兒子把聖誕老人當作偶像，10月就開始談論聖誕節。凱倫認為，「我知道孩子們成長的速度有多快，我想在我還有能力的時候充分利用這些聖誕禮物，讓魔法繼續存在。」

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(中時新聞網)