英國近日出現新冠肺炎變種病毒，引起各界疑慮和恐慌，對於華航27日將載120人從英國返台，中央流行疫情指揮中心表示，旅客下機後將搭乘專車前往集中檢疫處所，全程不會與其他旅客接觸。對此，宅神朱學恒直言，這到底是政治決定？還是科學決定？「政治這樣真的很危險啊」。

由於英國出現新冠肺炎變種病毒引發恐慌，歐洲各國紛紛祭出禁航令以防止病毒入侵，雖然台灣並未禁止英國航班回台，但中央流行疫情指揮中心日前宣布，自23日起，14天內有英國旅遊史的入境旅客，將全面集中檢疫。此外，倫敦飛台北的航班減半，機組員也須居家檢疫14天，所有入境旅客在檢疫期滿前還需再採檢，以防萬一。

對此，朱學恒今(26日)在臉書上表示， 世界上超過40個國家都封鎖了來往英國的航班，至少短期不開放，但偏偏就台灣開放，27日就120人從英國飛回來，他更忍不住直言，「這到底是科學決定還是政治決定？防疫是科學，只想到政治這樣真的很危險啊！媽呀最近出門都很擔心」。

網友們也留言回應，「如果這班機是從上海或廣州飛來的…」、「現在1450已經滿天啦」、「今天火力好強」、「每次聽朱大罵覺青真的爽」、「斷交部長斷7國的政績」、「或許記者該去追看看這班機是不是有什麼大官的家屬在裡頭？」

(中時新聞網)