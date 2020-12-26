洗衣店當遊樂場 落單男童鑽滾筒洗衣機玩耍 父竟讚：聰明懂得取暖（翻攝畫面）

有民眾平安夜到北市一家自助洗衣店洗衣，目擊誇張景象，一名小二男童落單在店內玩耍，整個人鑽進滾筒洗衣機躲著，2.3個小時都不見家長身影。最後爸爸出現，竟然還稱讚孩子很聰明，天氣冷懂得鑽進洗衣機取暖，目擊鄰居指出，這名父親疑似經常為了"抓寶"獨留小朋友在外。

從業者提供的監視器畫面中發現，一名頭戴安全帽的男童，在自助洗衣機店裡玩耍，先是把滾筒洗衣機當成方向盤在轉，接著小小身軀，就直接鑽進洗衣機裡，只露出一顆頭在外，目擊民眾看到全都傻眼。附近居民爆料，孩子經常落單，而且早不是頭一遭。

這起事件發生在台北市一家自助洗衣店，平安夜裡，小男童獨自玩耍，把洗衣店當做他的遊樂場，從傍晚6點一路玩到9點多，總算有人來接他。目擊民眾邱先生表示，「父親騎車到店門口按個喇叭叫，兒子走我們回家了，然後又誇小孩，你好棒喔，天氣這麼冷，你竟然會躲到洗衣槽裡面。」

自助洗衣店家表示：專業型的滾筒洗衣機，小朋友鑽進去，如果有人好玩，從外面把他鎖住的話，肯定會有窒息危險。業者也呼籲：請家長不要把自助洗衣店當做遊樂場所，或者是托兒場所，尤其小孩子放任在這邊，會有安全性的顧慮。

過去在日本，就曾發生小二男童把自己關進洗衣機，窒息的慘劇案件。家長如果經常放任孩子在外玩，這次沒事，下回有了萬一，恐怕就難以挽回。

附近住戶指出，男童父親常常讓他一個人在公園，2、3個小時，男童父親就在便利商店，跟他的朋友玩抓寶。北市家防中心獲報後表示，將會先行了解家長是否有違法，或是家庭有需要其他協助，再做處置。

(中時新聞網)