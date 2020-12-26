LiSA帶來一個半小時的演出。（好玩國際提供）

日本「秒殺歌姬」LiSA今（26）晚在新莊Zepp New Taipei舉辦「LiSA ONLiNE LEO-NiNE 台灣播映場」，雖然因為疫情本人無法親自來台，仍吸引1600名粉絲到場支持，LiSA在開場影片中就驚喜地用中文大喊：「大家準備好了嗎？一起嗨吧！」

一個半小時的演出中，包括《鬼滅之刃》動畫和劇場版主題曲〈紅蓮華〉、〈炎〉共15首歌，隨著歌曲變化換上多種造型，時而搖滾可愛、時而性感魅惑，主辦單位也配合演出內容，燈光、紙花特效等一樣不少，讓現場歌迷完全沉浸LIVE演唱會的震撼與感動中。

活動到了尾聲，LiSA在影片中不忘用中文跟粉絲們約定好「一定回來」，現場的觀眾也高喊「LiSA等你回來喔」，心繫歌迷的LiSA即時跟台灣連線，看到這麼多歌迷，她驚訝地表示因為在日本還沒解禁，所以看到台灣的大家可以聚在一起，覺得能夠有這樣的景象很難得，也很開心，最後激動地用中文喊「謝謝大家，一定回來」。

另外，《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》自10月16日在日本上映至今，票房也不斷刷新紀錄，昨已打敗宮崎駿《神隱少女》的316.8億日圓（約88.7億台幣），以317億日圓（約88.76億元台幣）的紀錄，榮登日本影史上最賣座的電影，目前持續熱映中，日媒也估計票房有望突破350億日圓。

而台灣的部分，票房也已衝破5.7億，不僅是今年台灣電影票房冠軍，也是台灣影史上最賣座動畫片，片商將在12月31日上映4DX版本，上映影城包含台北信義威秀影城、林口MITSUI OUTLET PARK威秀影城、新竹大遠百威秀影城、台南大遠百威秀影城、高雄大遠百威秀影城。

(中時 )