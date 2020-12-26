性感女星熊熊（卓毓彤）以「國光女神」形象走紅，先前不雅影片外流掀起軒然大波，但她不畏各種異樣眼光，仍大方出席各種活動和開直播等，讓粉絲既心疼又欣賞；近日她在IG限動分享聖誕節過太好，上健身房「還債」的照片，僅穿運動內衣露出雪白深溝，前凸後翹身材再度美暈網友。

聖誕節許多人開心慶祝，難免放肆吃喝玩樂，熊熊今（26）日就在IG限時動態分享上健身房美照，表示「聖誕過後的還債」，更忍不住感嘆瘦很難胖很簡單；畫面中她僅穿著果綠色運動內衣，搭配黑色緊身褲，肩上披著一條毛巾，對著鏡頭眨眼微笑，臉蛋雖然幾近素顏，但皮膚白裡透紅，顏值狀態還是維持很好。

近日熊熊在IG限動分享聖誕節過太好，上健身房「還債」的照片，僅穿運動內衣露出雪白深溝，前凸後翹身材再度美暈網友。(圖/ 摘自熊熊卓毓彤IG)

但她的運動內衣是大U型設計，自拍美照又是由上往下拍，邪惡視角直擊她雪白上圍擠出的超深事業線，健康又性感，讓粉絲看了臉紅心跳，都不知道眼睛該放哪。

熊熊挺過不雅影片外流風波，目前依然活躍於主持和戲劇方面，而多才多藝的她，先前還開設音樂教室；她除了曾是國光女神，也獲得不少獎項，像是「2013FHM男人幫-百大性感美女最佳話題賞」、「2013年東森ETTODAY新宅男女神美胸女神獎」，在IG更有超過77萬粉絲追蹤支持。

(中時新聞網)