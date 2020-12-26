即便年紀大、身體不方便，仍有一顆熱心助人的善心！20日中國浙江臨海3名小朋友在村子裡玩耍，一名男童不慎掉落井中，另外2名男童趕緊呼救。家住對面的60歲老人尤祥方聽到呼救聲，不顧自己腿腳不方便，堅持一瘸一拐跑過去跳井救人。

根據《搜狐新聞》報導，尤祥方和趕來幫忙的眾人一起合力把該名掉落井中的男童拉了上來。事發時自己即將過60歲生日，尤祥方說他小時候罹患小兒麻痹，一隻腳不方便。救人的時候沒想很多，因為自己年紀大了，想著即便犧牲也無所謂，救人是應該的，但他仍在救男童上岸後，嚇得臉色發白。

一名6旬殘疾老人奮勇跳井救男童，表示當下沒多想。（圖／翻攝《搜狐新聞》）

新聞一出，許多網友紛紛感動留言：「快把我看哭了，好人一生平安」、「捨己救人的精神與勇氣令人佩服，願您健康長壽」、「有溫度的人就是寶藏啊！」、「是施工人員素質差還是井蓋被偷，人的素質問題堪憂」。

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(中時新聞網)