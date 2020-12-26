曾演出《腦波小姐》的28歲男星余宥樂，位於信義區忠孝東路五段的法式無菜單料理餐廳「L.A.M」26日開幕，王宇婕、何嘉文、小豫兒（李佳豫）、茵芙、李明川等圈內好友紛紛到場力挺。

余宥樂相當有生意頭腦，除了這次與2位好友共砸了300萬投資私廚餐廳外，先前也曾和李佳豫、勇兔（林筳諭）、薛宇廷共創美妝面膜品牌，大學時期還因為做報告發現居家清潔的商機，當初僅靠著「1萬元創業金」，目前經營6年，規模已經擴大到60人公司，這波疫情還讓他業績成長3成。王宇婕也透露余宥樂知道她喜歡小動物，曾邀她合夥賣「寵物骨灰罈」，讓王宇婕苦笑喊「但不知道要怎麼跟大家分享啊」。

余宥樂和王宇婕、何嘉文感情超好，3人常常一起逛街聚餐，會一起找尋好吃的餐廳，也會互相買食材到其中一人家中烹煮，余宥樂也表示通常是日式料理或火鍋，但日式料理大多是版前料理一行人平行坐比較難聊天，所以選擇開法國料理，讓親友聚會可以好好享受聊天的氛圍。王宇婕也被爆食量超大，覺得水餃一次吃20顆很正常，她立刻回擊余宥樂有次請她到家吃咖哩飯，結果只煮了一杯米，「超小氣，至少要3杯吧」。

而自體免疫出問題的何嘉文，因子宮難讓胚胎著床，曾2次小產，求子之路相當艱辛，她透露幾乎大家能想到的方式都嘗試過了，還曾生吃泡酒的田雞（青蛙）、和老公大半夜到新店山上的宮廟求神，某天發現枕頭竟比老公的快高了2倍，因為塞滿了好孕棉，換床單時，更是一掀開保潔墊就能看見各式各樣的求子物品，曾想過找代理孕母，但老公愛的理由讓她打消了這個念頭，中間也多次想過放棄，但聽到新的偏方又會燃起希望，就這樣一直不斷循環。

(中時 )