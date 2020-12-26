親綠智庫25日公布一份六都民調，調查指出，台北市民對9位可能參選市長的人選評比，最討厭前高雄市長韓國瑜，比例達到37.8%，最喜歡的人選則是國民黨立委蔣萬安，比例為29.2%。前民進黨立委林濁水看完民調後有感而發表示，韓粉會大崩潰。

「新台灣國策智庫」近日公布「2022決戰台北市長選舉民調」，調查結果顯示，衛福部長陳時中是目前綠營支持度最高的人選，藍營則是立委蔣萬安支持度最高，但不管是3黨對決、4黨對決，以及民進黨不同人參選下，蔣萬安的民調都是第一。

對此，蔣萬安26日出席活動後受訪表示，「離2022年選舉還有一段時間，現階段先專注於立法院，但未來不管在哪個崗位都一定會全力以赴」。國民黨智庫副董事長連勝文日前受訪談及台北市長選舉，他提醒，蔣萬安「不能因爲民調高，就放鬆認為必勝，對手凶狠不能掉以輕心」。談及可能對手陳時中，蔣萬安坦言，陳部長在許多議題蠻能溝通的，但很可惜在萊豬開放政策上，陳時中很多問題沒有正面回應。

林濁水同日晚間則透過臉書回應，他看完這份民調，給了他一點啟示，就是「天龍國人最討厭的居然是韓總，這讓韓粉大崩潰」，他還稱，連勝文的說法，可能讓普通人聽不懂。

(中時新聞網)