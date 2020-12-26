根據立法院總務處109年度的9次總務會議，主席裁示明年1月萊豬進口，2-3月辦理便當採購案時，要請便當業者提出豬隻來源資料。前台中市立委參選人、雲林農民林佳新表示，以身為家長的立場，他有個大膽的想法：以後學校營養午餐使用的新鮮豬肉與加工副食品，也告知他一下。

攸關萊豬放寬進口9項行政命令，在立法院闖關通過。國民黨提出萊豬要標示，未過關。行政院長蘇貞昌表示，這樣反而會被別的國家貿易報復；但是目前立法院總務處卻要便當業者提出豬肉來源，形同打臉蘇貞昌。

林佳新今天在臉書貼文表示，沒什麼啊，立法院處理事務的一切人員，包含立委諸公不想吃到來路不明的豬肉而已啊，為了自己健康與安全，當然這是正確的行文通知。林佳新說，明年開始他有個大膽的想法，「我是孩子的爸，能否以後學校營養午餐使用的新鮮豬肉與加工副食品，也告知我一下。」

網友表示，「支持你一切任何大膽的想法。」、「這樣台灣價值不夠啦！」、「你有權利跟校方要採購證明的影本喔！豬肉加工品，我是比較有疑慮。」、「說真的，幫小孩準備素食便當可能更安全。」、「怕死！還要讓萊豬進口，又不標示萊豬肉！更不願立法禁止萊豬進入學校餐飲。」、「自己都不想吃到萊豬，卻還是封殺相關豬肉標示的法案，他們腦袋到底在想什麼啊？」

沒什麼阿，立法院處理事務的一切人員包含立委諸公不想吃到來路不明的豬肉而已阿，為了自己健康與安全當然這是正確的行文通知 #我是孩子的爸能否以後學校營養午餐使用的新鮮豬肉與加工副食品也告知我一下 明年開始我有個大膽的想法...... 由林佳新發佈於 2020年12月26日 星期六

(中時新聞網)