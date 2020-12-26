根據立法院總務處109年度的9次總務會議，主席裁示明年1月萊豬進口，2-3月辦理便當採購案時，要請便當業者提出豬隻來源資料。前台中市立委參選人、雲林農民林佳新表示，以身為家長的立場，他有個大膽的想法：以後學校營養午餐使用的新鮮豬肉與加工副食品，也告知他一下。
攸關萊豬放寬進口9項行政命令，在立法院闖關通過。國民黨提出萊豬要標示，未過關。行政院長蘇貞昌表示，這樣反而會被別的國家貿易報復；但是目前立法院總務處卻要便當業者提出豬肉來源，形同打臉蘇貞昌。
林佳新今天在臉書貼文表示，沒什麼啊，立法院處理事務的一切人員，包含立委諸公不想吃到來路不明的豬肉而已啊，為了自己健康與安全，當然這是正確的行文通知。林佳新說，明年開始他有個大膽的想法，「我是孩子的爸，能否以後學校營養午餐使用的新鮮豬肉與加工副食品，也告知我一下。」
網友表示，「支持你一切任何大膽的想法。」、「這樣台灣價值不夠啦！」、「你有權利跟校方要採購證明的影本喔！豬肉加工品，我是比較有疑慮。」、「說真的，幫小孩準備素食便當可能更安全。」、「怕死！還要讓萊豬進口，又不標示萊豬肉！更不願立法禁止萊豬進入學校餐飲。」、「自己都不想吃到萊豬，卻還是封殺相關豬肉標示的法案，他們腦袋到底在想什麼啊？」
(中時新聞網)
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