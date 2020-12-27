政治大學東亞研究所26日舉行52周年所慶，多位重量級學者與會，所長王信賢指出，隨著美中情勢變化，中國大陸研究面臨典範轉移挑戰，他也直言，中共總書記習近平的不按牌理出牌，對中國研究者而言，反而像是最大的變數。多位學者認為，在兩岸關係不佳，風險加大之際，東亞所的使命反而更大，要幫大陸學者說出他們想說卻不能說的話，還要想盡辦法「避免一戰」。

○典範轉移 學者指習近平是最大變局

政大東亞所26日在政大國際關係研究中心舉辦「大變局時代的中國研究取向：繼承與創新」研討會，中央研究院院士、政治學研究所特聘研究員吳玉山表示，東亞所是在冷戰下產生，如今大環境從冷戰、後冷戰到新冷戰轉變，東亞所的角色也更加凸顯，局勢雖非我們所能控制，但如何讓「周雖舊邦，其命維新」，值得省思。

政大東亞所前所長、政大國際關係研究中心主任寇健文指出，被譽為「中國研究麥加」的香港中文大學中國研究服務中心，將面臨變革，對政大來說，中國大陸研究的走向仍需整體規劃，香港情勢可作為未來轉型、經營中國大陸研究的參考。

政大東亞所所長王信賢指出，近幾年做中國研究，最大的變局反而是習近平，不管在政治、經濟、社會領域，都帶來一些衝擊。

開南大學公共事務管理學系教授張執中指出，習近平修改黨內既有慣例(修憲取消任期限制)，陷入制度與反制度的問題，對權力的共享與分配都出現變化；不過張執中認為，台灣學者扮演一個重要角色，「要幫大陸學者講出他們想說的話，他們有數據，沒有辦法去解讀，這是東亞所的使命」。

致理科技大學國貿系教授王占璽則認為，習近平不完全算是「創新產物」，仍有延續的部分，他覺得習近平的風格像是毛澤東與鄧小平的「結晶體」，繼續在中共的體系裡運作。

○發揮想像調適力 避免一戰

政大東亞所名譽教授邱坤玄指出，台灣是中國大陸在境外最大的壓力團體，可以形塑中共的政策選擇，而東亞所的知識社群將理論與區域研究有效結合，他認為政大東亞所的責任，是要充分發揮想像力與調適力，全力讓中美乃至兩岸都避免一戰。

「兩岸要怎麼在學術上進行交流，又不違背政治正確，現在太困難了！」文化大學社科院院長趙建民說，現在兩岸風險加大，紅綠兩邊政府都對兩岸研究學者有不信任感，不過他也相信，因為兩岸風險增加，政大東亞所的使命會更大。

王信賢指出，當前中國研究面臨典範轉移，特別是新冠疫情後，台灣對中國大陸的認識與研究應該要有新的思維，所以除了2020年舉行了一系列研究方法的工作坊外，未來也會邀請外籍博士生介紹各國視野的中國研究現況。

(旺報 )