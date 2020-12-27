載我回家的運匠，是個爽朗的中年男子，車上音樂放得很大聲。他說他最討厭過年，因為他沒有年夜飯。他的雙親住在台中，女兒也十來年沒有聯絡。一個人在高雄生活，他說他體會到悲從中來，就是過年這種時候，有時想著想著眼淚就會掉下……

散文 短詩 攝影 寂寞 狂歡 華麗的頹廢

對於創作，HUSH的態度更像在玩，在這個世代玩耍，賞玩旁人，玩弄自己，無論音樂、文字、照片，他總能一針見血道盡都會人的孤獨、落寞與蠢蠢欲動。本書從散文、攝影出發，循著作者日常生活的腳步，看見21世紀整個都市在快速膨脹的疏離中崩解，明明身處泳池，卻像獨自泡在浴缸中無法離開；孤單彷彿養分，想逃，卻發現是賴以生存的唯一方式。原來我們一樣孤單。

【精彩書摘】

陷入房間大掃除與搬家的兩難。

房間也算是整理到百分之七十了吧，剩下來的雜物、待處理的大件垃圾回收，還有待洗的衣服再處理一下，房間看起來就好多了。衣櫃換一個位置，再把吉他鍵盤的堆疊，壓到和床頭櫃一樣高，讓視覺看起來有所延伸，房間看起來又大了一點。

至少我還擁有幾乎要一整面的白牆。

算一算在台北的十幾年裡，至少也搬過了十幾次的家。淡水、錦州街、萬華、永和、松山區。其實我一直都沒對搬家的勞累產生厭煩。住在不同的地方，自然有不同的生活面貌。有些地方只住了一年，就在最後一個季節來臨之前開始感傷。有些地方，一直嫌棄，卻也就這樣續了約。那一句「生命自己會找到出路」在此刻顯得多麼俗豔。

現在居住的地方，因為打算要都更，旁邊養了一座公園，公園裡自然也養了許多蚊蟲。入住之前，甚至打了電話，轉接到都更處詢問，想知道我大約可以住上幾年，免得合約簽了又得搬家。得到的回覆是，這附近的街區確實有都更的計畫，但是會議還沒開，更不用說動工了。都更處要我先放心地住下來。

眼看續租的合約到期還有三個月的時間，決定還是先好好整理房間的我，為了清理出一些空間，反而新買了一些功能更好的家電來汰換。用來解決衣物發霉率偏高的除溼機、涼風暖扇清淨三合一的廈扇、還有電力比上一代提高百分之五十的吸塵器。至少，錢花了下去，房間也應該要乾淨起來。好比此刻在心中自以為的百分之七十。

時常覺得對任何問題給出的百分比不假思索，但是，那些百分比從來都不能真正量化心中確認的程度啊。

百分之三的哀愁

百分之十六的快樂

百分之六十七的思念

百分之八十四的孤獨

就連我還會在這裡住上多久都還不確定。

唯一能確定的，是現在除溼機上顯示，房裡百分之六十五的溼度。

(本文摘自《娛樂自己》/時報出版)

【作者簡介】

HUSH，台灣男歌手、詞曲作者。哲學系肄業，熱衷星象、塔羅等神祕學事物，詞曲創作經常以哲學角度出發詮釋生命與愛情，被譽為「音樂哲學家」、「創作鬼才」。曾為張惠妹、孫燕姿、A-Lin、徐佳瑩、丁噹、林宥嘉等歌手創作。2015年為徐佳瑩創作「尋人啟事」入圍第26屆金曲獎最佳作詞人獎。

《娛樂自己》/時報出版

(中時新聞網)