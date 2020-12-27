新台幣自今（109）年以來強勢升值，28元字頭短期或成新常態，日前中央銀行為避免新台幣匯率過度強勢，提議金管會考慮放寬保險業國外投資比例上限及外幣保單免計入國外投資上限額度，以協助中央銀行堅守防線；對此，金管會主委黃天牧表示，目前保險業投資國外比例上限65％的規定「已經不算低了」，未來後續是否會再放寬，則根據保險業資金曝險狀況做更全盤的考慮。

金管會：保險業投資國外比例65％上限「並不算低！」

針對中央銀行的提議，黃天牧指出，現行上限65％的規定，是延續前金管會主委顧立雄政策基調，可視為社會各界對保險業獲利和整體資產配置的要求，設限目的主要希望保險資金也能挹注國內產業建設，只是立法委員乃至於一般民眾對於保險業資金仍有所「期待」，是否放寬現行規定，金管會將會就整體情況再進一步評估。

黃天牧強調，保險業資金配置主要有收益性和安全性兩方面的考量，在保險監理上需考量到保險資金曝險情況，以目前的65％規定來說，其實並不算低了！另一方面，他也提醒，先前金管會盤點目前保險業外幣保單免計入國外投資上限額度還有新台幣兆元以上，想要買外幣保單作為個人或是家庭保險配置的民眾，不需擔心買不到，看來仍有相當充分的額度。

(中時新聞網)