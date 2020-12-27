新冠疫情後世局如何變化？國際關係理論新自由主義學派開山宗師、曾提出軟實力等著名概念的哈佛大學教授奈伊(Joseph Nye)在網路平台「中美聚焦(China Us Focus)」提出到2030年5種可能出現狀況，包括全球化自由秩序終結、類似1930年代的極權興起挑戰、中國主導的世界秩序、綠色國際議程，或者大部分都沒變動。

在這篇《後疫情地緣政治》(Post-Pandemic Geopolitics)中，奈伊認為前4種大約各有10%機率會發生，換言之，60%機率是大部分國際秩序不會改變。

全球化自由秩序終結，奈伊認為美國在第二次世界大戰後建立的世界秩序，使國際貿易和金融流動自由化，但其實早在疫情爆發前，中國經濟崛起和西方民主國家出現的民粹勢力就已經在挑戰此秩序。中國受益於這種秩序，但隨著期戰略權重增加，北京越來越強調必須有他們參加標準和規則制定；美國則相反，川普上任後退出或背葛許多國際組織和協定，疫情只是削弱美國「系統管理員」身分。這些都提升這種未來出現的可能性。

極權興起挑戰，奈伊指出大規模失業潮、貧富差距惡化、疫情帶來經濟改變導致社會混亂，都類似1930年代孕育出極權政治的溫床，有政客或政治化企業希望利用民粹攫取權力、本土主義和保護主義抬頭、關稅壁壘興起、移民和難民變成社會問題代罪羔羊，都類似於義大利王國、納粹德國、大日本帝國形成法西斯政權背景。如果應對疫情失敗，經濟長期無法復甦，會增加此場景出現可能。

中國主導的世界秩序，奈伊提到由於中國更快控制住疫情，與其他主要國家差距出現戲劇性變化，將類似1920年代美國的大量生產、消費，不但GDP(國內生產總值)更快地在2020年代後半就超越美國，而且擴大了對曾經競爭對手印度、巴西的領先差距，美國的制裁使俄羅斯與中國走更近，而中國在非洲、拉丁美洲原本就基礎雄厚，「在國際組織投票反對中國代價會變得非常高昂，因為會得不到中國的投資和援助，疫情使西方經濟體相對中國被嚴重削弱，中國政府和大企業將按照他們的偏好和利益重塑國際組織，並制定標準。」

綠色國際議程相對正面，許多國家輿論把氣候變遷和環境保護放在很高的優先順位，疫情凸顯了人類健康與地球環境重要，奈伊認為川普下台後，美國總統可能推出一個類似二戰後馬歇爾計畫復興歐洲的新冠馬歇爾計畫，幫助窮國獲得疫苗還有提高醫療保健系統能力。這種情況下他認為是對美國最有利的未來，美國會重新發揮領導力。但前題可能是川普或類似川普的人不在2024年捲土重來並贏回政權。

奈伊表示，未來或許也不局限這5種。疫情也可能讓美國國內醫療、教育不平等的現狀發生改變，催生出更好制度，為下一場疫情做好準備。他強調，自己對疫情的長期影響評估，並不是對未來的準確預言，只是權衡各種可能性和調整當前政策的一場演習。

(中時新聞網)