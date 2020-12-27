大企業底下的轉投資或部門，站在巨人肩膀上，若是能夠有效運用集團資源，隨著兵強馬壯持續成長，有朝一日挑戰上市櫃掛牌，是值得深入挖掘的寶藏。

大樹底下好乘涼！有富爸爸當靠山，含著金湯匙出生，縱然不一定能夠成功笑到最後，但是至少起跑點就已經領先其他人一大截，然而未來的發展，除了有效率的運用集團資源外，自己也必須夠爭氣，才能真正長江後浪推前浪。究竟是富二代、富三代，還是負二代、富末代，投資前須睜大眼睛仔細分辨。

原汁雞湯台達電

企業轉投資模式大致上可以概分為三種，第一種是原汁雞湯，在台股當中，以台達電為最典型模範。

電源供應器大廠台達電，創造出許多併購案的經典範例，除了大家耳熟能詳曾經掛牌的被動元件廠乾坤，成為集團旗下的小金雞之外，二○ 一四年以約一七○億台幣，併購了挪威Eltek ASA，將與競爭對手的差異，從步步進逼瞬間擴大為望塵莫及，且還拿下來當年度金鑫獎年度最具代表性併購獎第一名。

Eltek ASA主要產品是高階系統電源，主要市場為歐美及東南亞；併購之後，產品及市場都具有良好互補性，提升台達電能源管理占比，使電源事業版圖更加完整；而二○一九年，台達電為了因應美中貿易戰，又再收購原本投資約兩成的泰達電，持股提升至六成以上，收購效益也反應在今年優秀業績成果上。

除了國際性的併購案之外，台達電在台灣於二○一七年公開收購，取得安控設備廠晶睿約五成股權，今年十一月持股已上升至五二．三六％；又先是鄭安進入ＩＰＣ廠立端當董事約莫兩年之後，今年認購九億元的私募無擔保轉換公司債，將強化雙方５Ｇ邊緣運算與工業務聯網合作與競爭力。

以台達電過去慣性來看，至少將取得超過五成以上股權，取得控制權，輔以集團資源注入，並深化公司的經營方針及效率，目前而言，多數都是成功且已顯現，而台達電也因此更加多元化、全面化、國際化，雖然相對於其他權值股的知名度略低，但是樸質且踏實的特性，必定將持續在台股中占有重要地位。

第二種則是母以子貴或桃李滿天下型，基本上都是大集團股的天下。如台塑、聯電、宏碁等，此外，股民最難忘的莫過於王雪紅曾先後催生的兩家股王公司，威盛與宏達電雖然最終股價都以大跌收場，即將於年底轉上市的威鋒，是市場近期熱議的焦點。

轉投資的三大類型

常有人拿台積電與聯電在股價、市值上的差異做比較，台積電專注於晶圓代工，持續朝向更先進的製程而努力，市占率超過全球五成以上，讓競爭者連車尾燈都看不到，甚至傳聞成為台灣在國防以外的「矽盾」，且在加權指數占比超過三成，不僅成為護國神山，也為台灣在國際間寫下奇蹟。

聯電今年股價大發神威，轉型後終於展現績效，不過除了在晶圓代工領域的成績之外，從另一個角度切入，在ＩＣ設計產業當中，廣泛來看也具有相當龐大影響力，包含聯發科、聯詠、原相、智原、盛群、聯陽等，連結雖不一定深，不過開枝散葉為台灣帶來貢獻。

而母以子貴的則如高林，本業是貿易代理業務，近年則因擁有台塑大樓持分而受注目，不過真正貢獻的是持有醫材通路商杏昌，營運與配息相當穩定，又如光學膜廠光耀因產業結構改變，營運出現契機，光群雷也跟著沾光。母公司雖沒有突出表現，但是子公司卻是有聲有色。

此類型另外一種則是榮耀回歸母公司，佳世達最早為明碁電腦，為宏碁集團旗下公司，之後分拆而更名，近年轉投資超過二○家公司，包含友通、拍檔、明基材、明基醫、聚碩、維田、明泰等，共享資源且互蒙其利，佳世達股價則如眾星拱月。

第三種是最值得留意的明日之星，母公司早已名滿天下，為台灣甚至國際級的龍頭企業，而在大集團底下又爭氣的子公司，不僅能夠獲得奧援加持，有效運用集團資源整合，且抓準產業趨勢脈動，是富有投資價值的潛力新秀。台積電旗下的封測廠精材，今年業績與股價都有十足成長，預期明年營運可望更上層樓。

台積電豐功偉業眾人皆知，因大客戶蘋果需求強勁，近年致力於擴建前後段產能，而考量封測廠區空間不足，台積電遂將前世代十二吋測試機台移到精材廠區，並達成協議，由台積電提供設備，精材進行代工，也因此精材自今年下半年起，重回十二吋測試領域，八～十月營收連創新高，十一月亦持穩高檔。

在蘋果與台積電力挺下，精材今年第三季營收二一．三三億元、季增季增六一．九六％、年增二七．七二％，且毛利率上升至三六．五四％、營益率跳升至二八．二四％，較去年明顯成長，再加上業外虧損收斂，單季ＥＰＳ為二．二元，其中九月單月的本業獲利就達到一元，預期第四季營運將會有更好表現。

明年精材展望依舊相對樂觀，法人對於持續取自蘋果十二吋委外測試業務頗有期待，且因本業獲利能力已經出現明顯好轉，若每月營收能夠持穩在目前的相對高檔，則單月將有每股獲利一元的實力，就算是仍有部分業外或是與匯兌等不確定的因素干擾，一般預估，明年每股稅後純益將有機會挑戰一個股本。

強將手下無弱兵，台積電旗下的創意與世界先進，明年同樣持續受到期待。創意今年營運績效其實並不好，不過市場預期最壞狀況已過，明年在AI、５Ｇ、HPC等趨勢帶動下，法人估ＥＰＳ有機會上看九元，而世界則將持續受惠於八吋代工需求強勁，收購格芯新加坡八吋廠效益可望持續顯現。

采鈺、沅聖 明日之星

接下來，則將輪到被譽為台積電最後一塊拼圖的采鈺，原是台積電與美商豪威合資成立，後因中國韋爾收購豪威，然而，中資不得直接投資台灣半導體公司，因此，台積電於二○一六年收購采鈺。采鈺主要從事影像感測器之後段製程生產與服務，包括彩色濾光膜製造、晶圓級測試服務、晶圓級光學薄膜製造等。

台積電持有采鈺八七％股權，今年采鈺龍潭新廠動土，根據了解，此次擴廠是為了配合台積電明年將為Sony代工生產的CMOS影像感測器，提供關鍵的彩色濾光膜（ＣＦ），隨著ＡＩ應用的快速發展，ＣＩＳ將是未來幾年成長最快速的電子元件之一，若台積電持續發揮母雞帶小雞的效益，采鈺將有望迎來大成長。

鴻海旗下子公司眾多，今年表現最傑出的黑馬為驅動與電源管理ＩＣ廠天鈺，日前法說會表示，第三季各產線面臨缺貨與客戶追單，營收創歷史新高，第四季將延續動能，包括大尺寸面板相關晶片需求皆強勁，ＥＳＬ訂單也較去年倍數以上成長，股價因警示公告十一月單月自結ＥＰＳ一．○三元。

展望明年，天鈺表示全產品線將陸續推出新品，包括手機ＴＤＤＩ將在明年第一、二季進入量產、手環與手錶的OLED驅動晶片也將於首季開始出貨，上半年淡季不淡。此外，手機OLED驅動晶片也已切入手機品牌供應鏈，最快明年底開始貢獻營收，彩色電子紙、ＥＳＬ同樣受惠市占率提升，業績將穩健成長。

ＩＰＣ廠樺漢旗下的沅聖，雖然今年因流失大客戶訂單，營運表現遜於過往甚多，不過鎖定智能車載、智能醫療兩利基市場發展，期望與智能家居領域三足鼎立。在集團扶植下，營運逐漸走出谷底，且為因應成長需求，以五○○萬美元取得美商Ember Technologies,INC.的特別股股權。

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《先探投資週刊2123期》

(中時新聞網)