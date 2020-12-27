有些人看起來一本正經，讓人不敢隨意跟他開玩笑，深入認識後才發現他的真實個性和外表有很大的反差。星座運勢網站「星座上上簽」點名以下3個星座，看起來一副禁慾女神的樣子，實際上內心非常狂野風騷，千萬不要被他騙了！
▍1.處女座
剛認識處女座的時候，他看起來就是有禮貌但是有距離感的女神，一旦你們越來越熟，會發現他非常豪爽，直話直說，完全沒有顧忌。處女座敢於面對風騷狂野的自己，他們也承認自己不是高高在上的女神，當初不熟的時候也只是裝做面無表情的樣子，內心其實在瘋狂吐槽。
▍2.天蠍座
天蠍女一直給人神祕的印象，看起來高傲、冷淡又禁慾，其實內心非常狂野風騷，他們擅長用若即若離的態度來勾引他人，看似一本正經，甚至帶著無知和清純，卻又偶爾展露出性感媚惑，讓旁人深深被吸引。
▍3.金牛座
金牛女性格比較內向，需要比較長的時間相處，才能和他變熟，因此容易讓人誤會他是禁慾派，其實他們非常敢說敢做，而且非常重口味，他們只有在熟人面前才會顯露真面目，話題葷素不忌，講黃色笑話也面不改色。其實金牛女從來沒有想要裝清純，一切都只是旁人的誤會罷了。
文章來源：星座上上簽
(中時新聞網)
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