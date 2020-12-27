娛樂8點半》許多明星名人除了在工作表現受到關注，感情世界往往也是外界好奇的話題。大陸資深女演員陳瑾有一個罕見經歷，今年56歲的她從小到大沒談過戀愛，是一個真「母胎單身」；每當被問及戀愛婚姻這方面的事，總是輕描淡寫地說，「從未考慮過結婚」，甚至要和親生哥哥共同度過這一生。

陳瑾是來自山東濟南市一個軍人家庭，父親是大學的教授，家境算是小康；她畢業於山東藝術學院戲劇系，從小就對表演格外有興趣，後來還被分配到軍方的話劇團，在1987年至1999年間，在舞台劇都有傑出表現。

陳瑾在演藝事業的好表現，除了獲得多項大獎，她爐火純青的演技也被肯定，成為大陸電影家協會會員、大陸戲劇家協會會員。(圖/ 摘自微博)

在1990年開始陳瑾也進入影視圈，參與許多電影和電視劇演出，從跑龍套、邊緣配角和女主角都有演過，更多次獲得大陸電視劇飛天獎；雖然說起陳瑾這個名字很多人可能不知道，但近年她有2個代表作，分別是《知否知否應是綠肥紅瘦》的平寧郡主和《都挺好》的蘇母，把婆婆媽媽鮮明個性完美詮釋，才知道原來演出這些角色就是陳瑾。

陳瑾在演藝事業的好表現，除了獲得多項大獎，她爐火純青的演技也被肯定，成為大陸電影家協會會員、大陸戲劇家協會會員；她的演技早被認為是數一數二，畢竟總是演一些吃力不討好的角色，儘管不是反派但也不討喜，她卻能演到被觀眾深深記住，何嘗不是代表她成功。

陳瑾今年56歲，儘管不婚不育，現在的她過得相當幸福自在。(圖/ 摘自微博)

演藝事業得意，外界不免好奇陳瑾的感情世界，因為她總演一些媽媽、婆婆，懂得母子、母女間的各種互動，但現實生活中，56歲的她至今還沒談過一場戀愛；陳瑾從小在父母嚴厲管控和教育下，和哥哥思想總是與一般小孩不同，它們從小就沒有玩伴，都只有彼此，感情一直很要好，兩人長大後事業也都一樣順利。

陳瑾曾接受魯豫的訪問，忍不住替大家詢問最好奇的感情生活，她大方回應，「我還沒有結婚，並且也從未考慮過結婚，我的哥哥也沒有結婚，我們約定好一輩子都不結婚」；原來她和哥哥從小就有打算，一輩子不婚不育，就算年老之後也會和哥哥一起相互攙扶，共同度過這一生。

其實陳瑾在一次首訪時，有留下一個耐人尋味的人生金句，「一個人一輩子始終是跟自己相處」，像是在解釋自己這一生不婚不育的理由，也像鼓勵其他人，要懂得享受一個人的時間。

(中時新聞網)