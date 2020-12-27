隨著蔡政府「抗中保台」政策，兩岸關係日趨緊張，陸籍配偶所生子女在台處境引發各界關注。台灣婦女聯合會秘書長張彩霞表示，陸配子女受歧視、霸凌消息時有所聞，甚至常常還是老師帶頭的，這對孩子成長一定會造成負面影響。張坦言，現在的氛圍，對許多陸配子女造成極大心理陰影，是必須正視的問題；畢竟，誰都不希望5年前國中生輕生憾事再度發生。

張彩霞24日接受香港媒體《中評社》訪問表示，近來常聽聞陸配子女在小學被大罵「共匪」等事，其實陸配子女被霸凌、歧視時有所聞；不只小孩，就連對成年女子喊「大陸妹」這種貶抑詞，都是很常見的；甚至在當前氛圍下，「陸配」這兩個字，聽在她耳裡都會不禁懷疑，對方到底是在說「陸配」，還是「陸呸呸呸」？真的讓人覺得很煩。

張彩霞指出，5年前台南曾發生一起，國中生因不滿老師侮辱大陸籍母親的輕生憾事，當時引發公憤，各大團體還串聯起來到學校舉白布條抗議。張強調， 陸配小孩遭受這些，會在心理產生很大的陰影，甚至有時還是老師帶頭，刻意在班上強調某人的母親來自大陸，這種刻意貼標籤、放大檢視真的很不好，易鼓動心智未成熟的學童，釀成霸凌與歧視。

不僅如此，張彩霞認為，小孩子一定偏向學校、相信老師灌輸的觀念，若校內充斥著歧視的氛圍，小孩子也理所當然會認為那是對的；而被霸凌的小孩子，有些為捍衛陸籍親屬與同儕發生衝突，有些則會怪罪媽媽、認為都是媽媽害的，進而造成家庭問題。張感嘆，教育如果摻雜政治，那一切就「變味」了，這是整個社會必須共同重視的問題。

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