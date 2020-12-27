民進黨政府宣布明年1月將開放萊豬進口，儘管政府宣稱會做好清楚標示、嚴格把關，但仍引發外界擔憂。高雄一間麵食館的老闆就坦言，顧客苦中作樂說「吃豬肉的日子剩沒幾天」。

民進黨團以人數優勢，否決在野黨提出的《學校衛生法》、《食品管理法》修正案，皆維持原條文，同時讓動物用藥殘留標準、進口牛肉檢疫以及查驗作業程序、散裝食品標示規定、包裝食品之豬肉以及豬可食部位原料之原產地標示規定等九項行政命令准予備查，確定2021年元旦正式開放含萊克多巴胺美豬與30個月齡以上美牛進口。

據港媒《中評社》報導，高雄鳳山區一間麵食館的吳姓老闆娘說，這幾日顧客上門多點滷肉飯、肉燥飯等，大家苦中作樂說「吃豬肉的日子剩沒幾天」，也有人明年起就不吃了，顯見民眾都有疑慮。

吳姓老闆娘說，豬肉佔平民平日的消費用量算大，像是肉燥飯、滷肉飯、餛飩湯都免不了使用豬肉，大家只能自求多福，不過，若是消費時多問兩句，店家多些耐心解說，可爭取客人信任。

(中時新聞網)