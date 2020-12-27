據「Defence Blog」26日報導，俄國航空太空軍(Russian Aerospace Forces)已接收首批批量生產(series-production)的多功能第五代多戰機Su-57，並交付給南部軍區的1個團使用；預計2021年會再撥交4架。

除俄航太軍接收首批批量生產的Su-57，並交付給南部軍區的1個團使用外；「塔新社」25日也報導，首批批量生產的Su-57，將在阿赫圖賓斯克飛行測驗中心，進行驗證極音速空射武器。

國防產業人士指出，「首批批量生產的Su-57已於11月底交付阿赫圖賓斯克的飛行測驗中心。其將用於測試最新型的極音速空射攻擊武器」。國防戰術飛彈公司(KTRV)現正研發多款新型空射攻擊武器。目前俄國南部軍區僅有MiG-31K可攜帶極音速武器「匕首」（Kinzhal）。

俄國國防部長蕭伊古日前透露，截至2024年底俄軍將接收22架Su-57；根據2019年簽署的合約，至2028年底俄軍將共接收76架Su-57，而自2022年起將配備第二階段發動機。

「Defence Blog」表示，與Su-27家族相比，其結合攻擊機與戰鬥機的功能，並使用複合材料、創新技術與空氣動力外型，以達至低雷達、光學及紅外線特徵。

Su-57於2010年1月29日首飛，同年2月6日與12日進行第2次與第3次飛行。截至2010年8月底，共進行40次試飛。報導指稱其研發迄今也非順風順水。2014年6月10日，1架T-50原型機在著陸時發生故障，機身隨即起火，所幸撲滅；2019年才發生S-57在陸俄邊境伯力（Khabarovsk）一帶進行飛行測試時墜毀。

(中時新聞網)