黃福其／台北報導

勇奪今年金馬獎大獎的國片《孤味》票房持續看漲，已締造1.8億元的佳績，國民黨中委高思博26 日包場，邀請民眾觀賞，演員之一的台南子弟孫可芳特地到場與大家同歡，她表示將繼續努力，透過影視宣揚台南之美，為台南爭光。

《孤味》除了由資深演員陳淑芳贏得今年金馬獎影后，對台南人而言，影片場景多達7成取自台南，而且工作人員有3人來自台南，讓台南鄉親特別感到親切，其中飾演小女兒「佳佳」的孫可芳，在仁德區二行社區長大，街坊鄰居都以她為榮；二行里里長吳宗慶、當地市議員吳禹寰與高思博有志一同，達成合辦包場電影的共識。

包場電影在南紡購物中心威秀影城登場，不但仁德居民爭先捧場，也吸引社團界、文資界、媒體界踴躍索票，1百多個座位幾乎座無虛席，在笑聲、淚光交錯的電影之後，高思博團隊提供挺可芳、挺孤味、台南之光為專程返鄉致意的孫可芳加油打氣。

高思博說，台南許多家族有著類似影片敘述的家庭情感糾葛情節，這齣戲忠實呈現了台南味，尤其片中令人熟悉的台南場景，透過電影的拍攝手法顯得特別滿，韓國不少影片放映過後常成為觀光景點，台南應該也能夠。

阿公陪同到場的孫可芳則指出，她記得在拍片時，夥伴都覺得她怎麼演得那麼自然、放鬆，原因她是在仁德村子長大的「豆仔」，這裡很熱鬧很多愛，充滿親情，所以她演起來非常快樂，現在很有台南之光的感覺；她會在電影、電視、舞台劇的領域繼續表演，為台南爭光，請鄉親多多支持。

(中時 )