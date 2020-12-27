台灣大學女一舍，26日晚間11時20分傳出火警，消防局獲報後，調派消防車、雲梯車等共22輛、救護車2輛，人員63人前往搶救，發現起火點是一樓未營業的餐廳，經半小時搶救，已經撲滅火勢，所幸無人傷亡。詳細起火原因將由火埸調查人員調查釐清。

(中時 )