近日有網友在「公共政策網路參與平台」提議國、高中生到校時間從7點半改為9點半，引發網路激烈論戰，對此也有網友翻出世界各地學生的上課時間，一與台灣比較之後，直呼台灣真的是「血汗學生」。

國高中到校時間話題引爆網路，有《Dcard》網友翻出全球學生上課時間比較，其中德國與墨西哥上課時間為早上8點至下午2點，平均上課6小時，德國學生放學後會繼續參與社團或至圖書館念書；日本與加拿大上課時段則為早上9點至下午3點，一樣平均上課6小時，日本部分學校會在早上8點20安排早自習與朝會，放學後也積極參與社團，加拿大學生則是以運動社團為主。

接著是平均上課6.5小時的美國、英國與澳洲，美國從早上8點半開始上課，放學後學生也熱衷參與運動社團；英國與澳洲則是9點上課。

俄羅斯從早上8點半開始上課，下午3點半放學，上課時間為7小時；法國則是歐洲「特例」，從早上8點上到下午4點，時間8小時。

與台灣相近的則有南韓與大陸，南韓從早上8點半上到下午4點半，8小時的課程結束後，學生多以補習班報到為主，10點才能從補習班解放；大陸則是從早上8點上到下午5點，每天平均9小時，放學也會留校念書，讀書風氣旺盛，但早、晚自習並非全都強制。

北韓則較為特殊，早上7點就要上課，下午4點放學，平均時數9小時，但必須提早到校參與領袖崇拜活動。

最後則是台灣，7點30就要到校早自習，學校基本上也會強迫學生參與第8節課，放學時間為下午5點，平均9.5小時居全球之冠，且學生放學後多要上補習班，直到晚上10點才能返家。

不少網友直呼：「台灣根本血汗學生」、「不從小開始訓練以後怎麼當輪班星人」、「剛補習完看到這篇好想哭」、「上課時間比較長，但也沒比較優秀，真的該改了」、「以前去德國當交換生，對方聽到我們7點半就要到校，晚上7點才能回家都嚇壞了」。

但也有人反駁：「沒體驗過別國的讀書環境，不能這樣斷定我們是最血汗的」、「我的高中8點以前到校4點放學，其實很OK」、「這篇文章有點刻意誤導，重點應該是在讀書時間，其他國家學校上課時間短，但花在圖書館的時間比台灣學生長很多」、「美國給學生自主空間，但也造就學生能力落差極大，不是好學生就是廢X」。

(中時新聞網)