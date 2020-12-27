2019冠狀病毒疾病疫情全球蔓延，日本政府今天宣布，從28日起到明年1月底暫停所有國家及地區的新入境申請。目前日本與台灣、中國等11國間所實施的商務人士往來，持續進行。

日本放送協會（NHK）報導，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情爆發後，日本採取邊境管制措施，今年10月起，針對全球擁有中長期居留日本資格的外籍人士允許入境，但最近英國等地出現傳染力更強的2019冠狀病毒疾病變種病毒株，因此日本政府今天決定，28日起到明年1月底暫停來自全球外籍人士的新入境申請。

NHK報導，目前日本與台灣、中國等11國間所實施的商務人士往來，持續進行。

日本政府原本對於從外國返國的日本人或再入境的持有日本居留資格的外籍人士放寬入境後檢疫隔離的措施，但本月24日起，要求來自英國的人士在入境後須進行檢疫隔離。這項措施從本月28日起，對象擴大為針對來自全球各地人士。

日本政府對於來自出現2019冠狀病毒疾病變種病毒株國家的入境者將加強檢疫，要求這些人士提交出國前72小時內取得的2019冠狀病毒疾病陰性反應證明，入境日本時也須接受病毒檢測。

如果來自這些國家的入境人士無法提交檢查呈陰性反應證明的話，須在指定住宿設施等進行2週隔離。

截至26日，除了英國、南非有發現2019冠狀病毒疾病變種病毒株外，法國、義大利、愛爾蘭、荷蘭、澳洲等都有發現。日本厚生勞動省昨天宣布，在東京羽田機場、大阪關西機場檢疫後共查出5名從英國返國者身上有2019冠狀病毒疾病變種病毒株。今天宣布東京又發現有兩人感染變種病毒株，其中之一是從英國返國的機師，另一人是其家屬。

日本出入境管理廳統計顯示，11月入境人數逾6萬6000人。（編輯：劉學源）1091227

(中央社)