根據哈佛大學公共衛生學院針對近10萬人的飲食、生活習慣與健康狀態，進行長達24年的追蹤調查顯示；每天攝取半茶匙橄欖油的人，不但心臟較為健康，罹患心血管疾病的風險也降低15%，還擁有降低中風、膽固醇、血壓、抑制癌細胞等優點。

為了解大量攝入橄欖油，是否與改善美國民眾心臟健康存在著因果關係，哈佛大學公共衛生學院，針對63,867名女性與35,512名男性，展開長達24年(1990年至2014年)的追蹤調查。

在開始調查時，所有參與研究的人員都沒有心臟病、癌症與其他慢性疾病。所有人每4年就接受問卷調查，回答有關飲食與生活習慣的問題。此外，研究人員還運用統計模型，來比較橄欖油與其他植物油(如玉米油、芥花油、紅花子油、大豆油)，孰者對心血管健康更有益處。

結果發現，每天攝取超過半茶匙橄欖油的人，罹患心血管疾病的風險降低15%，心血管疾病是泛指一切會影響心臟與血管疾病的總稱；同樣地，每天攝取超過半茶匙橄欖油的人，得到冠狀動脈心臟病的機率也下降21%。冠狀動脈心臟病通常發生在富氧血液流向心肌卻被阻止或減少時。

有趣的是，儘管橄欖油比動物脂肪與人造奶油好，與其他植物油相比，卻沒有特別有優勢；換言之，只要使用植物油代替任何類型的動物脂肪，都是促進心血管健康的好方法。

研究還發現，平常使用的黃乳油、人造奶油、美乃滋等脂肪，只要用同等量的橄欖油替代，就能改善心臟健康。更精確地說，心血管疾病罹患率降低5%，冠狀動脈心臟病罹患率降低7%。

甚至，即使不小心攝取較多的橄欖油，也不用擔心中風的機率會上升。除此之外，橄欖油還富含抗氧化劑，有助於預防、減緩癌細胞成長，減少膽固醇、血壓，以及與年齡相關的疾病，並改善認知功能。這些好處讓《吃得好活的久》(Eat Better Live Longer)這本書認為，橄欖油可增長壽命。

據《每日郵報》報導，心臟與循環系統疾病已成為西方文明社會的一大問題。據統計，英國每年約有17萬人死於心血管疾病，平均每天約460人死亡；在美國，每年死於心臟病的人數約為64.7萬。

眾所周知，橄欖油、特別是初榨橄欖油因含有稱為油酸的脂肪酸，可減緩身體發炎。先前的研究文獻更證實，大量攝取橄欖油與改善心血管健康存在著關聯性；特別是地中海國家，其橄欖油的攝取量遠遠超過美國，而心臟疾病人數也較美國的低。

(中時新聞網)