日本26日全國各地共3881人確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19），改寫25日創下的單日3831人染疫最高紀錄；另新增47人染疫不治，包括大阪府11人、東京都10人、兵庫縣8人等。

日本放送協會（NHK）報導，國內確診感染病例包括機場檢疫確診者等共21萬8434人，加上鑽石公主號郵輪確診712人，合計21萬9146人。

染疫病故增至3247人，包括國內感染者3234人，鑽石公主號郵輪13人。

疫情最嚴重的東京都26日宣布，都內新增949人確診感染，刷新24日創下的單日888人染疫紀錄，染疫7日移動平均數達711.4人，首度突破700人關卡，也是連續16天改寫新高。

日本厚生勞動省指出，東京都內有一名從英國返國的男性機師及其女性家人，確診感染傳染力更強的變種病毒株。

東京都防疫負責官員表示，在疫情持續擴大當中，確認有人感染傳染力更強的變種病毒株，讓人非常憂心今後感染會加速擴大。（譯者：劉學源）1091227

(中央社)