《聖誕殺戮日》由超強卡司陣容包含佐藤浩市、西島秀俊、石田百合子、中村倫也、廣瀨愛麗絲、勝地涼共同鬥智揭密。導演波多野貴文聯手《永遠的0》監製、《亞人》編劇、《正宗哥吉拉》攝影打造恐攻懸疑類型新作。

講述平安夜的東京，電視台接到一通匿名電話，聲稱會在東京市區高級地段惠比壽將引爆炸彈，一名前往現場報導的記者、和一名購物中的家庭主婦被當成頭號嫌疑犯。

接著犯人又在網路宣稱下一目標是東京澀谷車站前著名八公廣場，平安當晚那裡慶祝耶誕的群眾開始聚集，警察世田及新人警察泉被派任調查犯人行蹤。預告爆炸時間逐漸逼近，東京1400萬人命懸一線…

『サイレント・トーキョー』Ⓒ2020 Silent Tokyo Film Partners

抽贈《聖誕殺戮日》電影特映券

時間：2021/1/4 (一) 19:00 ＠ 喜樂時代影城南港店 活動日期：即起至 2020/12/31 活動辦法 Step 1／加入喜樂時代影城南港店&中時娛樂粉絲專頁 Step 2／公開分享此特映贈票活動貼文 Step 3／留言「聖誕殺戮日1月8日限時引爆」並Tag 三位好友即可抽獎

活動獎項：電影特映券《聖誕殺戮日》兩張

中獎通知、領獎方式： 小編將在1/4前私訊通知中獎人 請確認以下事項再參加本活動： 1.未被私訊通知即未得獎。不接受傳訊、電郵任何形式的詢問或確認。 2.領獎方式會在中獎通知中一併告知。 3.不可代領。 4.參加抽獎必須使用智慧手機，並持有Facebook個人帳號，且可用Messanger聯繫。 5.《中時娛樂》有權不事先告知下更動任何活動辦法與中獎後續內容。

特映注意事項： 1. 現場劃位對號入座。 2. 遵守影片分級制度，及影城觀影相關規定。 3. 影片開演15分鐘後，影城及主辦單位有權謝絕入場。 4. 特映會如遭天災等不可抗力因素而取消，恕不補辦。

※《中時娛樂》絕不會將您提供的個人資料作為本次活動外之其它用途。

（可樂電影提供）

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